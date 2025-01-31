春節廚餘、垃圾清運 台北市明天起正常收運

春節連假，家中堆積不少垃圾、廚餘等著清運，台北市政府環保局將在2月1日明天提前收假，並依照原時段、路線收運。另外，針對大型廢棄物，則是於2月3日恢復免費預約。

台北市環保局表示，初一到初三停收垃圾期間，雖然有開放北市限時收受點，但多數民眾仍習慣將垃圾暫時放在家中，為此，環保局清潔隊提早收假，自2月1日起，將依原時間及路線收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。

另外，大型廢棄物的服務，從2月3日大年初六起恢復免費預約，環保局提醒，民眾家中如有大型廢棄物待清，歡迎電洽1999或與轄區清潔隊約定時間及地點免費清運，預約好再將大型廢棄物搬運到約定地點。

環保局提醒，切勿提前將大型廢棄物隨意放置戶外，以免造成環境髒亂、影響交通安全或因此受罰。