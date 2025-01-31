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劉和然拜廟分送福袋向民眾拜年 不忘為新北爭取資源

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市副市長劉和然（左）今起一連三天，先後走訪三重、蘆洲和中永和的宮廟參香祈福，並與市民朋友分享今年新北蛇年福袋，祝福大家新的一年福氣滿滿。圖／三重區公所提供
新北市副市長劉和然（左）今起一連三天，先後走訪三重、蘆洲和中永和的宮廟參香祈福，並與市民朋友分享今年新北蛇年福袋，祝福大家新的一年福氣滿滿。圖／三重區公所提供

新北市副市長劉和然今（初三）起一連三天，先後走訪三重、蘆洲和中永和的宮廟參香祈福，並與市民朋友分享今年新北蛇年福袋，祝福大家新的一年福氣滿滿。

新北各地宮廟春節期間香火鼎盛，人潮不斷，新北市府團隊分，頭到各地宮廟為市民送上祝福。市長侯友宜今天上午走訪鶯歌碧龍宮、三峽長福巖清水祖師公及行修宮。劉和然前往三重區先嗇宮、義天宮與護山宮參香祈福。

侯友宜初一到初四到各地走春發放蛇年新春福袋，劉和然則是從今天開始走廟。侯、劉今天分頭拜廟，與民眾互動。侯友宜明天（初四）預計前往八里五福宮、紫皇天乙真慶宮及林口竹林山觀音寺，劉和然前往蘆洲區湧蓮寺、保和宮和護天宮，後天（初五）再前往永和區保福宮、中和區廣濟宮及福和宮祈福走春，祈求國泰民安風調雨順，祝福每位市民，都能萬事都好，全都賺錢。

劉和然今天與民眾拜年寒暄，發放蛇年新春福袋。今年新北蛇年福袋採用全新立體三角造型，可變成過年喜慶應景擺飾，福袋以「蛇串錢」、「五錢」設計，寓意象徵蛇年賺錢（串錢），財運滾滾。有人領到福袋相當開心，希望能為自己帶來一整年的好運。

劉和然是2026年代表國民黨參選新北市長的可能人選，對手陣營民進黨可能參選市長人選、立委蘇巧慧今天也陪同副總統蕭美琴到板橋拜廟發新春紅包。

劉和然說，過年期間歡喜看到總統、副總統及很多的好朋友到新北市來，市長和市府團隊也會到各地走春，看看新北市還有哪些地方需要做的更多更好，也拜託關心新北市的好朋友們，多幫新北市爭取資源，讓新北市的建設可以加快加速，如期如質完成，讓新北市更好。

侯友宜市長初四預計將前往八里五福宮、紫皇天乙真慶宮及林口竹林山觀音寺。劉和然初四則將前往蘆洲區湧蓮寺、保和宮、護天宮，初五接續前往永和區保福宮、中和區廣濟宮及福和宮祈福走春。

新北市副市長劉和然（右）今起一連三天，先後走訪三重、蘆洲和中永和的宮廟參香祈福，並與市民朋友分享今年新北蛇年福袋，祝福大家新的一年福氣滿滿。圖／三重區公所提供
新北市副市長劉和然（右）今起一連三天，先後走訪三重、蘆洲和中永和的宮廟參香祈福，並與市民朋友分享今年新北蛇年福袋，祝福大家新的一年福氣滿滿。圖／三重區公所提供
新北市副市長劉和然（左二）今起一連三天，先後走訪三重、蘆洲和中永和的宮廟參香祈福，並與市民朋友分享今年新北蛇年福袋，祝福大家新的一年福氣滿滿。圖／三重區公所提供
新北市副市長劉和然（左二）今起一連三天，先後走訪三重、蘆洲和中永和的宮廟參香祈福，並與市民朋友分享今年新北蛇年福袋，祝福大家新的一年福氣滿滿。圖／三重區公所提供
新北市副市長劉和然（左四）今起一連三天，先後走訪三重、蘆洲和中永和的宮廟參香祈福，並與市民朋友分享今年新北蛇年福袋，祝福大家新的一年福氣滿滿。圖／三重區公所提供
新北市副市長劉和然（左四）今起一連三天，先後走訪三重、蘆洲和中永和的宮廟參香祈福，並與市民朋友分享今年新北蛇年福袋，祝福大家新的一年福氣滿滿。圖／三重區公所提供

劉和然 蛇年

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