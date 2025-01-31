蔡英文初三攜愛犬爬陽明山 遭飛撲有如「年獸攻擊」

前總統蔡英文今天發布短影片表示，她與愛犬樂樂、鳳梨妹一起去爬陽明山，吸引副總統蕭美琴留言「好羨慕」；影片中還可見鳳梨妹興奮飛撲到蔡英文身上，有如「年獸攻擊」，逗趣畫面使網友紛紛留言按讚。

蔡英文上午發布短影片表示，今天是初三，樂樂跟鳳梨妹陪她去爬山，「大家這幾天假期都有吃飽、睡好嗎？有的話，今天可以充滿元氣出門走走。沒有的話，還是趕快起床，出門活動筋骨吧」。

短影片中，只見鳳梨妹直朝蔡英文身上跳去，蔡英文還「啊」的一聲往後倒在牆上，畫面吸睛；隨後蔡英文帶著愛犬樂樂、鳳梨妹一起爬陽明山，她笑說，樂樂爬山很輕鬆、很有節奏，不像鳳梨妹爬山就像在拉馬車、牛車一樣。

副總統蕭美琴也在影片下方留言，「好羨慕妳可以自由在外面散步」，蔡英文則回覆「下次約賴清德一起去爬山」，2人逗趣互動吸引網友按讚。