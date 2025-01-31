打撲克牌、十八骰仔 蔣萬安曝過年團圓家人玩這些
台北市長蔣萬安在農曆初三到大龍峒保安宮參香，他向保生大帝祈求新的一年台北市平安、四時無災、國家風調雨順。同時也透露初二陪太太回宜蘭娘家，過年期間也打撲克牌、十八骰仔，趁著家人團聚、走春時，也預告2025台北燈節即將展開。
蔣萬安在致詞時也特別介紹、感謝保安宮董事長廖武治，他說，廖董事長率領的團隊在1994年開始推動保生文化祭，加入文化活動之外，也引進學術研究，更獲得文化部、聯合國教科文組織表揚殊榮。
蔣萬安也說，除此之外，0403大地震，也看到保安宮所有董監事慷慨解囊，捐助1000萬元給予即刻救災，保安宮熱心公益、回饋鄉里不遺餘力，也藉由今天民眾出來走春、過年來宮廟參拜，祝福大家身體健康。
致詞後，蔣萬安受訪時被問及初二陪妻子回宜蘭娘家過年。蔣萬安說，一家團圓之外，也很感謝岳父、岳母照顧他這個女婿。因為太太對於大街小巷都很熟悉，所以昨天是太太騎機車載他吃遍羅東美食，也遇到不少到宜蘭走春的台北市民。
蔣萬安說，由於前些日子都忙於市政，沒有好好陪爸爸媽媽、三個寶貝過年，特別謝謝太太這段時間照顧三寶，讓他能在市政上面打拚，而過年期間大家團聚，吃團圓飯之外，也會打打撲克牌、十八骰仔，都是開心的事情。
蔣萬安也說，過年期間把握時間，和家人團聚、出門走春，接下來馬上台北燈節就要登場，歡迎大家來台北逛逛燈節，今年非常精彩。
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