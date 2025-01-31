不只會看星 北市天文館專家還通歷史、懂修琴

除了熟悉流星雨時間及協助記錄天象，台北市立天文館工作人員許晉翊還知道修復古琴的難處，並能隨口引用《論語》等古籍。他笑說，自己只是喜歡亂看書，尤其是非主流的書。

旅美大提琴家郭虔哲日前在臉書發文表示，已經準備好每年新台幣300萬元、3年共1000萬元的預算要修復愛琴，卻被師傅以「時間不夠」拒絕，甚至聽說要等10年、15年後才有空。

這篇討論修復琴師有多稀缺的文章，意外引來「臺北天文通」粉絲專頁回覆，解釋修琴為何困難且耗時許久。

留言的台北市立天文科學教育館技佐許晉翊說明，現代名琴多是17、18世紀製成，當時適逢太陽黑子數量極少的蒙德極小期，和緩的太陽活動讓那70年間生長的樹木年輪較不明顯、更為緊緻，現在已幾乎不可能找到那段時期的木材。

被問到天文學家為什麼會懂修琴，許晉翊告訴中央社記者，不是課本教的，只是他本來就喜歡聽古典樂，也喜歡閱讀跨領域書籍跟軼聞，而且天文學跟很多領域的知識都有關。

近1小時的訪談過程中，許晉翊滔滔不絕地分享國文及歷史中的天文學，將古詩19首、屈原著作《天問》、日本傳統星名等各類典故信手捻來，對宇宙的熱愛在他眼中熠熠生輝。

他舉例，孔子曾說：「為政以德，譬如北辰，居其所而眾星共之」，呼籲政治家要以德服眾，就會像北極星一樣被眾星繞行、被眾人共同擁戴。

許晉翊指出，以現代觀點來看，由於地球自轉的轉軸會繞圈晃動（進動），轉軸指著的位置不是固定的，所以北極星在不同時期會是不同的星，但在2500多年前孔子所生的年代，北極星的位置並沒有星體。

「最合理的解釋是孔子的天文學Lag（延遲）超過1500年」，許晉翊說，孔子可能從更古老的文獻上得到北極星的概念，因為地球的轉軸在4000多年前對著一顆叫右樞的星體，那時的北極星甚至比現在更接近正北，這也是埃及金字塔為何可以仔細對準方位。

許晉翊接著聊到日本漫畫《聖鬥士星矢》，漫畫中巨蟹座的黃金聖鬥士會使用「積屍氣」來戰鬥，顯示作者對中國文化有一定了解，因為中國星官中，與巨蟹座位置相同的星體就叫做積屍氣。

談到跨領域天文學，台北市立天文科學教育館副研究員吳志剛忍不住多分享幾個典故，譬如《詩經．小雅》描寫「月離於畢，俾滂沱矣」；《三國演義》中也記載孔明有次「仰觀天文，見畢星躔于太陰之分，此月內必有大雨淋漓」，都是從月亮與畢星的相對位置來預測天氣。

吳志剛感嘆，他從5歲開始愛上天文學，花了一輩子的時間鑽研，才發現人類所認識的物質只佔了宇宙的4%左右，就好像胸有成足的考試只考了4分，讓他既沮喪又興奮，因為這代表天空中還有好多空白尚未被填滿、還有無法斗量的知識等待被發掘。

他形容，宇宙中仍然存在太多尚未被理解的事物，就好像在看高手對弈，下的是人類從沒見過、不知如何被發明的棋，也許已經觀察到了一顆叫做「卒」的棋子只能往前，另一種「馬」可以斜向走，「我們還在試著搞清楚宇宙裡有哪些棋子」。