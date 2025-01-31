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環台一圈之後 蕭美琴板橋拜廟：願天佑台灣 大家加油

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
副總統蕭美琴（前）今天大年初三上午前往新北市板橋慈惠宮參拜時說，願天佑台灣，大家加油。記者邱瑞杰／攝影
副總統蕭美琴（前）今天大年初三上午前往新北市板橋慈惠宮參拜時說，願天佑台灣，大家加油。記者邱瑞杰／攝影

副總統蕭美琴完成「環台一圈」拜廟行程後，今天大年初三上午前往新北市板橋慈惠宮參拜，並和民眾拜年。蕭美琴說，謝謝慈惠宮的安排，讓她有機會和民眾彼此祝福，「願天佑台灣，大家加油」。

蕭美琴今天上午10時25分由立委蘇巧慧、張宏陸和多名市議員陪同，前往慈惠宮參拜，並與慈惠宮主委賴春穆互贈新年禮物。蕭美琴在致詞後，轉往板橋接雲寺參拜，在發送新年紅包給民眾。

蕭美琴說，很高興昨天完成環台一圈之後，今天大年初三能夠來到板橋的慈惠宮，跟大家一起相互的祝福跟拜年。她相信今天每一個來到慈惠宮的好朋友，都是希望國家能夠平安，也希望經濟能夠繁榮，每一個家庭都能夠健康喜樂快樂。

蛇年來到，蕭美琴號召大家一起為台灣加油，也為台灣祝福。她並再一次謝謝慈惠宮的安排，讓她有機會來跟所有的鄉親一起相互的拜年，以及彼此的加油與祝福，願天佑台灣，大家加油。

蕭美琴到慈惠宮參拜，吸引不少民眾進入廟內目睹她的風采。周姓女子說，蕭美琴在擔任駐美代表期間，表現得實在是太優秀了，而且很親民，今天臨時得知蕭美琴來慈惠宮，特地留下來，也期待能與她合照，只是今天的行程安排沒法讓她如願。

副總統蕭美琴今天大年初三上午前往新北市板橋慈惠宮參拜時說，願天佑台灣，大家加油。記者邱瑞杰／攝影
副總統蕭美琴今天大年初三上午前往新北市板橋慈惠宮參拜時說，願天佑台灣，大家加油。記者邱瑞杰／攝影
副總統蕭美琴今天大年初三上午前往新北市板橋慈惠宮參拜時說，願天佑台灣，大家加油。記者邱瑞杰／攝影
副總統蕭美琴今天大年初三上午前往新北市板橋慈惠宮參拜時說，願天佑台灣，大家加油。記者邱瑞杰／攝影

拜年 蕭美琴

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