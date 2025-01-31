快訊

他對你那麼糟卻離不開…心理師分析在伴侶、家人間 你所不知道的「創傷束縛」

114大考攻略／學習歷程要勝出 脈絡化呈現、秀個人特色

「北市知名餐廳」又傳年夜飯食物中毒？ 蔣萬安：派衛生局稽查

上海團赴北市燈節點燈無法成行「理由曝光」 蔣萬安表達遺憾

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）今天出席大龍峒保安宮參香。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天出席大龍峒保安宮參香。記者邱書昱／攝影

台北燈節將於2月2日舉辦主燈「福蛇豆豆」試燈，北市府日前邀請上海官員來參加燈節，但名單審查未過。台北市長蔣萬安今天到保安宮參香受訪被問及此議題，他表示，上海團參加開幕點燈已無法成行，但仍盼好不容易建立的對話溝通能被延續。

據了解，大陸文旅部在1月17日宣布近日將恢復福建、上海團客赴台旅遊，台北市府馬上邀請上海市官員在2月來台參加2025台北燈節，據了解，陸委會審查後，率團的上海台辦主任金梅等13人全團審核未過，陸委會的理由是「送件時間太趕，來不及審查。」

蔣萬安表示，台北燈節已經行之多年，參展的韓國、日本等國家也會邀請，上海等城市也會參展，而且上海已經連續八年都有來點燈儀式，今年北市府也依照慣例依相關的規定向中央提出申請，但是目前還在審核中。

蔣萬安說，北市府還沒有得到中央審核結果，但是點燈時間是2月2號，上海團來參與開幕點燈已經無法成行，但北市府還是希望這樣子好不容易所建立起來對話、溝通的善意成果，能夠被延續。

上海 北市府 蔣萬安

延伸閱讀

賴清德盼朝野和諧...綠卻大罷免 蔣萬安3問：人民會同意？

北市觀光巴士事故 蔣萬安：送監理單位釐清

「北市知名餐廳」又傳年夜飯食物中毒？ 蔣萬安：派衛生局稽查

初二回娘家！蔣萬安曬與妻合照 甜喊「老婆說蛇麼都好」

相關新聞

「北市知名餐廳」又傳年夜飯食物中毒？ 蔣萬安：派衛生局稽查

台北市南港「北雲餐廳」傳出年夜飯食安問題，不少民眾反應除夕夜當天吃完飯後，家人們出現上吐下瀉情況。台北市長蔣萬安今天出席...

上海團赴北市燈節點燈無法成行「理由曝光」 蔣萬安表達遺憾

台北燈節將於2月2日舉辦主燈「福蛇豆豆」試燈，北市府日前邀請上海官員來參加燈節，但名單審查未過。台北市長蔣萬安今天到保安...

打撲克牌、十八骰仔 蔣萬安曝過年團圓家人玩這些

台北市長蔣萬安在農曆初三到大龍峒保安宮參香，他向保生大帝祈求新的一年台北市平安、四時無災、國家風調雨順。同時也透露初二陪...

環台一圈之後 蕭美琴板橋拜廟：願天佑台灣 大家加油

副總統蕭美琴完成「環台一圈」拜廟行程後，今天大年初三上午前往新北市板橋慈惠宮參拜，並和民眾拜年。蕭美琴說，謝謝慈惠宮的安...

北市觀光巴士事故 蔣萬安：送監理單位釐清

台北市昨天下午4時許1輛雙層觀光巴士在信義區與機車發生擦撞。台北市長蔣萬安今天到大龍峒保安宮參香時受訪表示，市府即刻送監...

新北燈會原民燈區光影「美麗」 融合阿美族傳統與現代

「2025新北燈會」2月1日至16日在新北大都會公園登場，新北市政府原民局在新北大都會公園內的熊猴森樂園前設置原住民燈區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。