上海團赴北市燈節點燈無法成行「理由曝光」 蔣萬安表達遺憾

台北燈節將於2月2日舉辦主燈「福蛇豆豆」試燈，北市府日前邀請上海官員來參加燈節，但名單審查未過。台北市長蔣萬安今天到保安宮參香受訪被問及此議題，他表示，上海團參加開幕點燈已無法成行，但仍盼好不容易建立的對話溝通能被延續。

據了解，大陸文旅部在1月17日宣布近日將恢復福建、上海團客赴台旅遊，台北市府馬上邀請上海市官員在2月來台參加2025台北燈節，據了解，陸委會審查後，率團的上海台辦主任金梅等13人全團審核未過，陸委會的理由是「送件時間太趕，來不及審查。」

蔣萬安表示，台北燈節已經行之多年，參展的韓國、日本等國家也會邀請，上海等城市也會參展，而且上海已經連續八年都有來點燈儀式，今年北市府也依照慣例依相關的規定向中央提出申請，但是目前還在審核中。

蔣萬安說，北市府還沒有得到中央審核結果，但是點燈時間是2月2號，上海團來參與開幕點燈已經無法成行，但北市府還是希望這樣子好不容易所建立起來對話、溝通的善意成果，能夠被延續。