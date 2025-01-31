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北市觀光巴士事故 蔣萬安：送監理單位釐清

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）今被詢問到昨天雙層觀光巴士事故，他表示，市府即刻送監理委員會單位。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安（中）今被詢問到昨天雙層觀光巴士事故，他表示，市府即刻送監理委員會單位。記者邱書昱／攝影

台北市昨天下午4時許1輛雙層觀光巴士在信義區與機車發生擦撞。台北市長蔣萬安今天到大龍峒保安宮參香時受訪表示，市府即刻送監理單位，若為業者及駕駛責任，會依法開罰。

據了解，昨天的這起事故是雙層觀光巴士與機車碰撞，騎士及乘客雙雙倒地，巴士車輪還壓住機車乘客左腿，經警消協助脫困送醫，所幸騎士、巴士駕駛及乘客皆無大礙。

蔣萬安今天受訪表示，公運處有回報，市府即刻送監理委員會單位，只要認定是業者和駕駛責任，市府一定依照公運法相關規定開罰。

公運處稽查科長梁荺翎昨說，已要求業者做好後續賠償責任部分，會要求業者提供行車紀錄器，並和雙主政機關觀傳局確認相關營運狀況。由於目前尚未確定事故原因，需要等警方初判表出來後釐清肇責。

梁荺翎也說，若事件較為複雜，也必須送鑒定委員會由專家認定，最快要等春節年後才會確定是否開罰，再來裁定，若確定判定司機疏失，也將依「公路法」開罰9000到9萬元不等。

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