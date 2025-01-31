「北市知名餐廳」又傳年夜飯食物中毒？ 蔣萬安：派衛生局稽查

台北市南港「北雲餐廳」傳出年夜飯食安問題，不少民眾反應除夕夜當天吃完飯後，家人們出現上吐下瀉情況。台北市長蔣萬安今天出席活動受訪時表示，今早已派衛生局前往稽查。衛生局表示，待檢體判斷出爐，若為食物中毒可處6萬到2億元罰鍰。

據了解，民眾在地方的臉書社團指出，自己和家人在除夕（28日）傍晚5點吃飯時，食物疑似有發酸的味道等，結果家人們陸續到30日發生上吐下瀉的狀況。不少用過餐的民眾也紛紛留言，家人們也有出現相關食物中毒的疑似症狀。

蔣萬安今天早上赴大龍峒保安宮參拜時受訪表示，昨天晚上到今天上午，衛生局回報，都有接到疑似食物中毒案例，所以他已經要求衛生局及相關稽查人員，今天早上到餐廳及現場場域進行衛生稽查及調查。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說，昨晚陸續接獲醫院通報，民眾攝食南港區北雲餐廳1月28日供應的晚餐後，於1月29日中午起陸續出現嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等症狀，並於昨日晚上至醫院就醫，衛生局已立即啟動調查。

林冠蓁說，後續將依醫院採檢民眾檢體及衛生局採檢檢體檢驗結果判定，如判定為食品中毒將另依違反食品安全衛生管理法第15條及第44條處6萬至2億元罰鍰。

同時，針對人員衛生、食材處理、作業場所衛生、病媒防治、設施設備管理加強稽查，並要求限期改善，期屆未改善，另依同法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。