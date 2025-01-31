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新北包種茶賽冠軍鐘御瑋 青農承載記憶與夢想

中央社／ 新北31日電

新北坪林區第五代茶農鐘御瑋承傳卓越的文山包種茶製茶技巧，勇奪去年市級評鑑特等獎，並與妻子劉怡君以AI管理茶園的生產與烘焙技術，除肩負傳承也以科技展現對土地的感恩。

113年包種茶比賽會特等獎得主鐘御瑋，去年12月從市長侯友宜手中獲頒匾額，這是他與與父親鐘文慶一起經營的製茶廠，第二度獲得特等獎榮譽，也展開茶葉夢想的溫暖篇章。

奪下「茶王」封號的鐘御瑋，是今年32歲的青農，也是協力復興家族傳承傳茶園的第5代，於3年前正式開始製茶。短時間內獲得最高榮耀，除了辛勤耕種，也請教父親的10年製茶專業經驗，並在茶園引入智慧農業的監控技術，輔助升茶園管理自動化。

製茶是個體力活，需頂著烈日高溫採茶，或在細雨紛飛中巡視茶園；採茶季節從白天採摘茶菁後，要抓緊時間萎凋、攪拌、炒菁，到半夜都不能休息，考驗體力與耐力。

鐘御瑋向中央社記者分享，自己是在茶香中長大，奪下包種茶比賽冠軍，除老天爺幫忙，採茶時天氣也放晴，經過浪菁、靜置發酵，終於炒出幽雅撲鼻的鮮味與蘭花香，感受包種茶清新圓滑的茶湯韻味。

回想父親甫退休接手經營茶園、茶廠之際，臉上的快樂笑容的曲線，是他記憶中的容顏。在一次父親炒茶過程的父子對話，讓他決心要承傳製茶，並對祖輩致敬。於是，他從城市回鄉學茶，不僅掌握技術，還要與家族記憶深刻對話。

妻子劉怡君則是好幫手，看見堅守職人精神的鐘文慶，年紀漸長而不捨，夫婦開始思考，雖父親已引進半自動設備、設計灌溉系統、優化茶樹管理，但一定還有更精進的地方，讓種茶、製茶不再那麼勞累。

劉怡君接受中央社記者訪問時表示，她與丈夫開始為傳統製茶注入科技的基因，使用人工智慧AI數據分析，記錄製茶過程的每個環節，確保茶葉花香清甜，回甘尾韻的品質。

另外，也導入NB-IoT（窄頻物聯網）的智慧農業技術，實現灌溉自動化，提高茶園管理效率。藉由大數據統計，尋找不同製茶方法中的最佳比例。

鐘御瑋說，在現代科技的助力守護傳統下，製作的包種茶既保有傳統手工的溫度，又能以品質征服品茗者的舌尖味蕾。他希望能把坪林的感恩家族故事，分享給更多人聽，讓茶鄉的茶香走得更遠，成為坪林文山包種茶的驕傲。

坪林 妻子 茶葉

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