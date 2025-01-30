新北燈會原民燈區光影「美麗」 融合阿美族傳統與現代

「2025新北燈會」2月1日至16日在新北大都會公園登場，新北市政府原民局在新北大都會公園內的熊猴森樂園前設置原住民燈區。特別邀請甫獲2025 Pulima藝術獎第2季提名的阿美族藝術家劉美怡操刀，打造一座融合原鄉山海與都會區，又兼具阿美族傳統與現代日常生活文化的藝術燈飾作品。

劉美怡是阿美族人，從小在新北瑞芳地區長大，雖然與台東原鄉距離遙遠，但因為居住的地方靠海，從小就與阿美族生活中離不開的海洋非常親近，也有了能夠靠近母體文化的機會，豐富文化視野，創作富有都市趣味與阿美族生活文化的藝術作品。

這次燈飾作品「misafangcalay」（阿美語：美的變化），作品融合阿美族傳統漁具八卦網與日常使用的陶器網墜，藉以象徵都會區族人維持文化慣習就像密網一樣，需要族人們手牽手、心連心團結一心，陶器網墜則代表著阿美族傳統文化是族人們的重心，原住民族落地生根，綻放豐收的根本。

新北原民局長林瑋茜指出，新北市作為典型的移民城市，從民國五○年代起，就有許多來自部落的原住民到都市奮鬥，這些族人們都是高樓大廈建設發展的基石，更成就新北市的一道道美麗風景。原住民族群辛勤工作的背影與汗水，都使得這個城市更有生命力與活力，逐漸變得更加美好、多元、且繁榮，阿美族人們的手痕留在城市的水泥建物上，也留在河海濱搭蓋的聚落及溪裡。