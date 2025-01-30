淡水古蹟博物館今至初五開館 開放寵物紅毛城變毛孩城

新北市淡水古蹟博物館今天大年初二至周日初五天天開館，今年特別開放寵物入館，希望使古蹟能成為市民與寵物共享的空間。市長侯友宜今天到場發寵物小福袋 淡水紅毛城變成「毛孩城」。

新北市推動寵物公園、認養小站、偏鄉行動醫療、犬貓長照服務等政策，淡水古蹟博物館今年特別開放寵物入館，希望使古蹟能成為市民與寵物共享的空間。

侯友宜表示，在台灣新增登記寵物數量，已經超越新生嬰兒，毛寶貝對許多人而言，不再只是寵物，更是最忠實的家人。

在「寵物不落地，室內不進入」的原則下，飼主可使用背袋、背巾或推車，在古蹟戶外空間遊覽，來自北投的陳小姐特地帶著2隻比熊犬、2隻白貴賓和1隻臘腸狗到古蹟走春，從侯友宜手中領到5個寵物小福袋，直呼很幸運。除了寵物走春外，「春遊淡古，蛇咪攏有」新春系列活動持續進行中。

大年初二至初五到來淡水紅毛城、滬尾礮台，入館就送春節古蹟貼紙，在淡水海關碼頭分享《響尾屁屁蛇》或《巨蛇光廊》合照就可兌換特色IP徽章，參觀最新的《稅關新人下班生存指南─淡水稅關五十會特展》也有機會獲得彩虹蛇蛇包或扭蛋1次。貼紙、徽章、蛇蛇包或扭蛋皆為每日限量發放。