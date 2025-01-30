與陳子豪、朱育賢比投球講吉祥話 蔣萬安「落漆」墊底遭罰跳應援舞

台北市長蔣萬安從小到大都是職棒味全龍隊粉絲，今年新球季味全龍分別簽下陳子豪、朱育賢，球隊戰力再升級，蔣也邀請兩人拍攝春節影片，比賽投球九宮格講吉祥話，沒想到蔣「落漆」不但開局連續兩球沒中外，好不容易投中卻忘記講吉祥話，最終在兩位球員完成跳應援曲懲罰，趣味滿滿。

陳子豪、朱育賢去年賽季結束後成為自由球員，並被味全龍簽下，新球季將以全新身份拼戰，身為資深龍迷蔣萬安也邀請兩人進行趣味遊戲，挑戰九宮格投球說吉祥話，贏家可獲得市長紅包，輸家則有觀眾懲罰，蔣挑戰前更放狠話稱自己學生時期也穿過球衣，「雖然只是撿球。」但開過幾次球之後也是很準。

率先登場朱育賢投球相當精準，並在與兒女合作下得了4分，第二棒則輪到自稱投球很準的蔣萬安，沒想到連投兩球全敲框，第三球好不容易打中，卻突然當機沒有說吉祥話，也讓大家當場「綜藝摔」最終只打小2球，最後一位登場陳子豪則在偷帶「大鈔幫助下」得了5分，成最後贏家。不過2人也陪蔣萬安完成處罰將味全龍應援曲跳完。