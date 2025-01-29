反藍罷團初一上工遭嗆「罷免賴清德」 罷團：收件狀況不錯

大年初一到，不少店家都休假，但北市罷免藍營立委團體今天陸續快閃出動，知名作家馮光遠今也在大安區擔任志工。罷免團體表示，民眾利用春節期間來連署收穫不錯，接下來初二至初五也陸續有快閃連署活動，不過，今天快閃點也有不少反對民眾嗆聲，場面一度緊張。

罷免藍營團體初一陸續上工，包含王鴻薇、羅智強、賴士葆、李彥秀等各團體志工，今天早上起在各指定點收連署書。罷免團體志工表示，今天簽署狀況比前幾天好很多，還有不少原本在中南部工作的居民，也利用春節休假期間來連署，各地收穫都還不錯。

馮光遠今天也現身罷免羅智強團體「大安強強滾」擔任舉牌志工，馮表示，自己初一到初三都會到現場幫忙舉牌，身為大安區在地居民一定要挺身而出，這次看到國民黨在立法院黨預算，擺明就是故意，希望大安區民眾一定要站出來，不過現場宣傳也有支持者經過與罷免團體叫陣，更高喊「罷免賴清德」，場面一度緊張。