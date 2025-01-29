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大年初一天氣晴朗 新北推薦老街、漁港走春

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
龜吼漁夫市集春節初一後即恢復正常營業，農曆新年龜吼漁夫市集舉辦臉書留言送好禮的活動。圖／新北市漁業處提供
龜吼漁夫市集春節初一後即恢復正常營業，農曆新年龜吼漁夫市集舉辦臉書留言送好禮的活動。圖／新北市漁業處提供

今大年初一陽光普照，不少民眾攜家帶眷出遊，新北市府推薦自然景點及歷史風華的商圈，或在龜吼漁夫市集品嚐海鮮，還可參加春節送好禮活動。

新北經發局長盛筱蓉表示，深坑老街於今日至2月2日，在具有170年歷史的福德宮舉辦「乞龜納福」的活動，求得一個聖杯並捐香油錢後即可帶回平安龜禮盒，另外還可獲得深坑商圈及石碇商圈共同推出的深石宮智慧平安符，平安符內置求籤晶片，可透過手機進行線上求籤。

萬里區漁會表示，龜吼漁夫市集春節初一後即恢復正常營業，農曆新年龜吼漁夫市集舉辦臉書留言送好禮的活動，大年初一至初三按讚追蹤「新北漁樂快爆」臉書，並於臉書活動貼文留言龜吼漁夫市集新年快樂，即可至市集管理室兌換獨家萬里蟹編織袋、環保購物袋及手機掛繩等限定好禮1份。

深坑老街福德宮舉辦「乞龜納福」活動，有機會帶走平安龜禮盒及深石宮智慧平安符。圖／新北市經發局提供
深坑老街福德宮舉辦「乞龜納福」活動，有機會帶走平安龜禮盒及深石宮智慧平安符。圖／新北市經發局提供

深坑 萬里蟹

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