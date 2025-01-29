大年初一天氣晴朗 新北推薦老街、漁港走春

今大年初一陽光普照，不少民眾攜家帶眷出遊，新北市府推薦自然景點及歷史風華的商圈，或在龜吼漁夫市集品嚐海鮮，還可參加春節送好禮活動。

新北經發局長盛筱蓉表示，深坑老街於今日至2月2日，在具有170年歷史的福德宮舉辦「乞龜納福」的活動，求得一個聖杯並捐香油錢後即可帶回平安龜禮盒，另外還可獲得深坑商圈及石碇商圈共同推出的深石宮智慧平安符，平安符內置求籤晶片，可透過手機進行線上求籤。