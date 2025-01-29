大年初一蔣萬安率「台北隊」拜年 春節走春行程曝

大年初一到，台北市長蔣萬安昨天先在臉書放上與家人一同拜年影片，今天一大早再放上率領「台北隊」與局處首長共同拜年影片，更不忘提醒大家充足睡眠、適量飲食、規律運動。蔣同時也在臉書預告春節走春行程將從初三開始，歡迎民眾一同參拜祈福。

蔣萬安今天一早在臉書放上與局處首長共同拜年的影片，今年拜年影片以輕鬆幽默方式，並以第一人稱視角，影片內容更不忘提醒民眾，「適量飲食、健康運動，規律一整年」、「好好休息、充足睡眠，精神一整年」、「一元復始，萬象更新，財源蛇進來」、「事業興旺，學業進步，好運蛇進來」，並在蔣萬安及3名副市長及正副秘書長帶領下祝大家新年快樂。

昨天除夕夜，蔣萬安更在臉書放上與妻子、大寶、二寶共同拜年影片，二寶更用稚嫩的奶音喊出「啥物攏好」，最後也放上三寶的照片，也讓不少網友留言直呼可愛，「二寶好可愛」、「大寶比爸爸高」、「三個兒子我只想對媽媽敬禮」、「得立比較像媽媽」。