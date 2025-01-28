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新年踏春遊平溪 感受新北農再社區美景、人文之旅

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
龍安社區推出季節限定的小旅行路線。圖／新北市農業局提供
龍安社區推出季節限定的小旅行路線。圖／新北市農業局提供

春節連假出門走春，新北市農業局推薦前往新北農村再生社區-龍安社區2條秘境行程，了解早期平溪當地的歷史風情及天燈文化，尤其是百年鐵道-十分車站與礦業歷史，一秒穿越回到百年前，感受平溪的古城魅力及新北農村社區的地方美景。

座落在平溪區十分車站旁的龍安社區，是一座結合自然生態、百年鐵道文化及社區和礦業歷史文化的農村社區，返鄉青年吳明賢回到家鄉後，擔任社區發展協會理事長，經營破萬人追蹤的臉書「嘻哈平溪」社群品牌，同時發展出多樣性的旅遊型態，帶領遊客領略龍安社區的魅力。

吳明賢表示，來到龍安除了放天燈之外，還可以進行地方深度導覽及農務體驗，以及製作小天燈、礦車撲滿及煤礦吊飾瓶等；此外，近年來響應永續行動，推出淨山活動、天燈回收等活動，都獲得不錯的回響。

農業局表示，為了延續這股鄉村旅遊風潮，龍安社區推出季節限定的小旅行路線，第1條是全年都適合的親子路線，從台灣尼加拉瀑布-十分瀑布、天燈工藝品林朗滿目的十分老街、龍安社區手作DIY體驗、搭乘平溪支線及菁桐聚落實境解謎等內容，透過走訪社區來體驗平溪天燈文化的情懷，並藉由解謎、手作等互動式活動來加深對平溪的了解。

第2條則是比較具有挑戰、走訪秘境望谷瀑布、望古聚落、越嶺古道、微笑車站-嶺腳車站及平溪老街等充滿百年歷史懷舊的路線，古樸的平溪老街，支線鐵道鐵道與古厝房舍，電影《那些年，我們一起追的女孩》男女主角放天燈許願的名場景，有興趣的民眾可洽嘻哈平溪臉書詢問詳細旅遊資訊及報名。

龍安社區推出季節限定的小旅行路線，可至台灣尼加拉瀑布十分瀑布體驗大自然。圖／新北市農業局提供
龍安社區推出季節限定的小旅行路線，可至台灣尼加拉瀑布十分瀑布體驗大自然。圖／新北市農業局提供

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