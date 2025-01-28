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迪化街業績人潮漲2成 歐美客增 體驗傳統年味

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
除夕當天上午，永樂市場周遭也有不少民眾排隊購買甜品。記者邱書昱／攝影
除夕當天上午，永樂市場周遭也有不少民眾排隊購買甜品。記者邱書昱／攝影

今天是除夕，台北市部分年貨大街圓滿落幕，最受關注的迪化街，商圈初步統計，業績和人潮都至少成長一到二成，同時落實環境管理，發現歐美等各國際遊客變多趨勢，也讓年節氣氛推廣到觀光潮。

迪化街年貨大街昨天落幕，不過永樂市場等周遭店家上午仍在營業，不少甜點舖像是糖葫蘆、草莓大福依舊大排長龍，更不乏韓國、歐美等觀光客前來，大稻埕依舊熱絡。

台北迪化商圈發展促進會表示，年貨大街已於昨天10點半圓滿落幕，不過部分店家從除夕至初五仍有營業。初步統計，今年邁入30周年活動人潮再創新高，比去年業績17億元營業額至少又成長1成，人潮也比去年160萬人再成長2成。

迪化商圈表示，今年在逛街環境作出改變，包含垃圾減量，每天平均回收500公斤的紙箱，以及攜手市府配合的無菸環境，清晨6時出動水車，撤場復原恢復市容。

迪化商圈也觀察，疫情之前年貨大街多為國人採買，但在2024、2025歐美遊客明顯增加，深感傳統節慶文化之外，活動管理提升後，也能促進發展不同的觀光潮。

台北市商業處統計，檢查攤商消費資訊揭露情形，共計1214家次，69家次違規，已現場要求改善。尤其在無菸採買的部分，衛生局取締違規吸菸者6件。環保局也取締取締違規吸菸者5件等。使得民眾、遊客能悠遊逛街樂趣。

除夕當天上午，迪化街人潮依舊。記者邱書昱／攝影
除夕當天上午，迪化街人潮依舊。記者邱書昱／攝影
迪化商圈表示，清晨6時出動水車清潔，恢復市容。圖／台北迪化商圈發展促進會提供
迪化商圈表示，清晨6時出動水車清潔，恢復市容。圖／台北迪化商圈發展促進會提供

年貨大街 迪化街 除夕

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