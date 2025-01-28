聽新聞
0:00 / 0:00
關懷3車站無家者 基隆天行者慈善協會發送575個祝福紅包
昨天是小年夜，基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬帶領天行者志工群，在基隆火車站、艋舺公園及台北車站三個地點發送路行者歲末祝福紅包。協會發現，北車無家者數量有增加趨勢，3處總計發送575個祝福紅包。
天行者執行長黃永翔表示，路行者是指那些無家可歸，無固定住所，經常在街頭流浪的人。他們在寒冬歲末之際尤為需要社會的關注和幫助。
首次參與的志工簡聖秋表示，看到萬華艋舺公園和台北車站滿滿的路行者，十分震撼，他看見每位路行者都有著不為人知的故事，能夠在小年夜為街友們送上祝福，感到很高興。志工翁緯綺與先生一起來參與天行者出任務，她分享道，雖然只是一個小小紅包和互道新年快樂，但在這歲末寒冬裡，更感覺到無比的溫暖，看見路行者的笑容，期盼大家新的一年彼此都安好。
天行者社工督導莊佩樺表示，本次任務發現，基隆火車站的無家者已經減少很多，但台北車站的無家者有增加的趨勢，需要政府部門多加留意增加趨勢，此次共計發送575個祝福紅包，每個紅包都包含了一份來自志工們真摯的祝福，期望能為街友們帶來更多的希望和溫暖。
李昌萬表示，天行者慈善協會致力於幫助社會弱勢群體，通過各類慈善活動和公益計劃，為需要幫助的人提供援助和關愛。我們的目標是讓每個人都能感受到來自社會的溫暖與支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言