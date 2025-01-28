關懷3車站無家者 基隆天行者慈善協會發送575個祝福紅包

昨天是小年夜，基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬帶領天行者志工群，在基隆火車站、艋舺公園及台北車站三個地點發送路行者歲末祝福紅包。協會發現，北車無家者數量有增加趨勢，3處總計發送575個祝福紅包。

天行者執行長黃永翔表示，路行者是指那些無家可歸，無固定住所，經常在街頭流浪的人。他們在寒冬歲末之際尤為需要社會的關注和幫助。

首次參與的志工簡聖秋表示，看到萬華艋舺公園和台北車站滿滿的路行者，十分震撼，他看見每位路行者都有著不為人知的故事，能夠在小年夜為街友們送上祝福，感到很高興。志工翁緯綺與先生一起來參與天行者出任務，她分享道，雖然只是一個小小紅包和互道新年快樂，但在這歲末寒冬裡，更感覺到無比的溫暖，看見路行者的笑容，期盼大家新的一年彼此都安好。

天行者社工督導莊佩樺表示，本次任務發現，基隆火車站的無家者已經減少很多，但台北車站的無家者有增加的趨勢，需要政府部門多加留意增加趨勢，此次共計發送575個祝福紅包，每個紅包都包含了一份來自志工們真摯的祝福，期望能為街友們帶來更多的希望和溫暖。