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流感疫情升溫 侯友宜至三重聯醫慰問醫護人員

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
今天是除夕，新北市長侯友宜今早到新北三重聯合醫院，慰問醫護人員。記者江婉儀／攝影
今天是除夕，新北市長侯友宜今早到新北三重聯合醫院，慰問醫護人員。記者江婉儀／攝影

今天是除夕，新北市長侯友宜今早到新北三重聯合醫院，慰問醫護人員，並發送福袋送上新春祝福，新北市長侯友宜表示，感謝醫護人員在春節期間仍堅守崗位，守護市民健康。

侯友宜表示，最近是流感的好發季節，所以來慰問最辛苦最忙碌，尤其在除去春節這段時間，完全沒有休息的醫護人員，因為他們辛苦照顧新北市民，希望每個新北市民都能夠平安健康，過一個快樂的春節。

新北聯醫三重院區作為三蘆地區唯一區域教學醫院與急重症專責醫院，近年來在市府的協助下，已進行病房整建，為病患與醫護人員提供安全保障，負壓隔離病房符合最新感控規格，並設置親子病房，致力提供更完善的醫療服務。

此外，為因應國家進入超高齡社會，並強化新北市醫療量能及廣度，聯合醫院積極籌劃新建第三醫療大樓，未來將納入癌症醫療、兒童早期療育、增加手術室及急性病床數等。

院長項正川表示，過去一年中，新北聯醫提供了廣泛的醫療服務，包括約50萬人次的門診、超過6萬7千多人次的急診，以及超過1萬2千人次的住院服務，為因應春節期間的醫療需求，也將提供全天24小時的急診服務。於大年初三（1月31日）至初四（2月1日）上午加開春節特別門診，初六（2月3日）開始恢復正常門診服務。

今天是除夕，新北市長侯友宜今早到新北三重聯合醫院，慰問醫護人員。記者江婉儀／攝影
今天是除夕，新北市長侯友宜今早到新北三重聯合醫院，慰問醫護人員。記者江婉儀／攝影
今天是除夕，新北市長侯友宜今早到新北三重聯合醫院，慰問醫護人員。圖／王威元辦公室提供
今天是除夕，新北市長侯友宜今早到新北三重聯合醫院，慰問醫護人員。圖／王威元辦公室提供
今天是除夕，新北市長侯友宜今早到新北三重聯合醫院，慰問醫護人員。記者江婉儀／攝影
今天是除夕，新北市長侯友宜今早到新北三重聯合醫院，慰問醫護人員。記者江婉儀／攝影

春節 醫護人員

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