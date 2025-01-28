放生餵食成榮星花園隱患 志工溝通宣導生態觀念

台北市榮星花園公園能有今天的賞螢勝地美譽，榮星花園志工隊功不可沒；除了維護棲地，還肩負勸阻民眾餵食等任務，用溝通及互動讓生態觀念深植人心，而非藉助強硬罰則。

志工隊負責生態池棲地及周邊維護，棲地維護為每個月第3個週六，雖然生態池不大，但要維持水質、撈除水芙蓉等，1個月1次不太夠，中間還會再召集志工或與企業合作出動數十人；每天則有志工進行1至2小時的巡守。

榮星花園公園生態守護志工隊長林雍善說，志工巡守會看生態池有無異狀、有沒有民眾私自進入踩壞土壤或亂種東西、檢查捕捉外來種的籠子有沒有其他生物誤闖等，最重要的是志工能起到「溝通、宣導」的互動作用。

林雍善表示，以前民眾很愛餵食，生態池周邊棧道欄桿上常常出現吐司塊、堅果、水果片等，志工看到就會清除並勸阻；幸好這種現象大幅下降，從每個月1到2次，現在則是2、3個月才會有1次。

在勸退餵食這件事上，林雍善坦言也不是每一次都成功，曾有志工請民眾不要餵鴿子，結果被一路追著罵，只能躲到附近店家才脫身；還有民眾勸阻後惱羞成怒，看志工個頭小，竟搶奪手機洩憤。

林雍善說，有陣子榮星花園出現十幾隻沒有結紮的流浪貓，民眾餵食過多飼料，不只讓貓群繼續擴大，也加重鼠患，志工隊一開始先撤走飼料，後來一方面說服民眾帶貓結紮，並跟動保處合作捕貓，情況才改善。

林雍善表示，志工巡守的重要部分就是跟民眾溝通不走入生態池、不餵食、不放生、不打擾，希望觀念深植人心。

在志工隊努力下，駐警隊、打掃人員乃至一般民眾，看到有人想進生態池都會主動阻攔，連林雍善本人都曾因為沒被認出來而被擋過，他笑說，「證明這方法有用，我很感動。」

林雍善表示，志工溫和而堅定的宣導有了效果，讓民眾會關心公園生態，是好的循環，也代表民眾願意與守護生態的人站在一起，這比靠警力或罰則的效果都好。

滅鼠也是榮星志工隊的重點項目。林雍善表示，榮星花園鄰近市場，老鼠會竄逃到公園，曾有賞螢民眾被老鼠嚇到；甚至有志工目擊，附近居民因不敢處理家裡抓到的老鼠，乾脆帶到公園來放生，還發生過不只一次。

為避免其他生物誤食老鼠藥，志工隊決定設置捕鼠籠，卻發生早上志工回報有抓到老鼠、下午其他志工要去處理時卻不見鼠蹤的狀況。

林雍善說，原本懷疑是老鼠脫逃，調監視器才發現是有人刻意進入生態池周邊把老鼠放走；後來該民眾又要故技重施時，正好被志工看見，這才被擋了下來。

滅鼠計畫實施超過半年，志工隊統計約除掉了160隻以上；林雍善表示，未來想以生態池為中心、擴大到整個榮星花園公園、再擴大出去到濱江市場跟鄰里滅鼠，這樣對整體生態更有益。