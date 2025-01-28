從生態劣化到滿天火金姑 官民攜手榮星花園蛻變

台北市的都市叢林中依然有賞螢火蟲勝地，位處市中心的榮星花園公園，在北市公園處與志工隊等人努力下，除了讓黃緣螢再現，還有許多鳥類嬌客造訪。

坐落於中山區的榮星花園公園為北市熱門賞螢景點，鄰近建國北路、龍江路，是市區內僅存的原生種螢火蟲棲地之一，每年4至5月都會吸引大批民眾前往一睹「火金姑」風采。

北市工務局公園路燈工程管理處圓山公園管理所主任楊國瑜表示，榮星花園公園裡的生態池為舊有瑠公圳露頭遺址，保留早期北市農田的原始自然生態，乾淨地下水提供適合黃緣螢生長的溼地環境。

不過隨著人為開發，棲地水域破壞嚴重、水質劣化；民國103年起，透過荒野保護協會志工及在地居民投入努力，逐漸改善環境。

103年先從蒐集資料到設計規劃，104年與荒野保護協會簽合作備忘錄，正式啟動水池棲地改造計畫；歷經挖除底泥、建置水田區、抽乾池水、清除外來種等，並種植原生植物、蜜源植物，邀請國小學童放養黃緣螢幼蟲，逐漸恢復螢火蟲生機。

據公園處統計，螢火蟲數量由106年的約60隻，最多80隻左右，隔年就大幅上升至破百隻，到108年最高可觀測到250隻，111年更創下659隻的紀錄，近年也都有將近500隻；賞螢季則有數千參觀人次。

楊國瑜說，螢火蟲繁殖季節約在每年4月中旬到5月上旬，在賞螢季來臨前，公園處就會著手調整生態池附近照明，減少光害對螢火蟲的影響；並在公廁外圍鋪設黑網、熄掉部分噴水池路燈，在賞螢熱點木棧道張貼夜光貼條、止滑條，確保賞螢民眾及執勤志工夜間行動安全。

此外，志工團隊也會奔走榮星花園公園附近里辦，請里長張貼榮星賞螢季公告，鄰近的五常國小用校門口跑馬燈宣傳賞螢資訊，也讓附近5個大樓響應晚間6時30分拉上窗簾行動。

前年榮星花園公園生態守護志工隊，邀請市長蔣萬安共襄盛舉「從心復育 接軌SDGs永續城市」活動，復育瀕危台灣原生魚種「史尼氏小䰾」，希望喚起更多人的生態意識。

志工隊長林雍善表示， 賞螢季已成為榮星花園公園年度盛事，也是志工團隊與社區良好互動的見證；楊國瑜指出，榮星花園公園裡除了螢火蟲，還有許多珍貴的禽鳥類，如鳳頭蒼鷹、紅尾伯勞，賞鳥人士也會到此捕捉其身影，環境教育有成。