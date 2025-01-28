新春踏青 新北老街商圈散策好過年

新春踏青，新北有許多老街是優點也是優選，金山有鴨肉美食，烏來有原民風，新莊廟宇多，三峽還有金牛角等，值得大家親子走走逛逛嚐在地美食，還可感受濃厚古早味過年氣氛。

新北市幅員遼闊，區域發展各具特色，各商圈依地方文化及背景發展出不同商業模式，其中，三峽老街以民權街區為主，不僅為台灣北部最長的老街之一，更為台灣少數完整且具歷史價值之傳統街區。

春節來逛三峽老街，可以看到巴洛克式立面牌樓、紅磚拱門等古蹟，還可品嚐金牛角及祖傳三代的手工豆花，另外，獨特的藍染文化也是吸引民眾的一大亮點。

鶯歌是台灣的陶都，擁有「台灣景德鎮」的美稱，老街兩旁有各式陶瓷專賣店及陶藝工作室，走進鶯歌陶瓷老街，除了能購買精美的陶瓷工藝商品，也能親身體驗手拉坯捏陶之樂趣。

全長約300公尺深坑老街，聚集了許多傳統店家，還能讓你大吃豆腐，以純手工製作的方式加以鹽滷的「深坑豆腐」聞名，隨處可見各式豆腐衍生商品。在地170年歷史的福德宮，春節期間舉辦「乞龜納福」的活動，可獲得深坑及石碇商圈共同推出的「深石宮智慧平安符」，把滿滿的新年祝福送給大家。

至於新莊老街則有著許多歷史悠久的廟宇，俗稱「廟街」，包括慈佑宮及三山國王廟等，至於開春想求財運的民眾，建廟歷史已超過260年武聖廟是不錯選擇，也因此，春節常見參香求平安、求財民眾絡繹不絕。

另外，老街還有不少在地美食，尤其是因韓國美食節目「黑白大廚」爆紅百年老店「老順香餅店」，走訪時不妨可買個扁平狀獨特造型的鳳梨酥嚐嚐。

除了老街，新北的觀光工廠也適合親子同遊，根據新北市經發局統計，雖然大多數的觀光工廠春節期間休館，但也有照常營運。民眾要前往遊玩前，最好先打個電話確認是否有營業，以避免白跑一趟，掃了遊興。