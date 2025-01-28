新北小龍年拜廟走春好休閒 趣味中求財求平安

新年期間重要活動就是到廟宇求財、求平安，但部分寺廟為吸引信眾走春，除了宗教法會外，也增添親子同樂的趣味活動，讓新春拜廟少了宗教味，提供民眾戶外休閒的新選擇。

新北有許多宮廟，不論是求平安、求姻緣，或是求事業、學業順利，都能到各宮廟向神明誠心祈求，春節期間更是重要活動，若求財，不妨走走新莊老街武聖廟、石碇五路財神廟、八里五福宮或中和南山福德宮，求取開運紅包或發財金。

同樣的，許多寺廟提供不同活動吸引信眾參拜，例如，林口區竹林山觀音寺，初一到初九的新春期間，除了新春祈安法會，也會在舞台區舉辦雜耍等表演，每天上午還會提供平安餐供信眾食用。

來到淡水，緣道觀音廟新春擲筊求取「吉祥如意平安福」，已成為當地特別的新春限定活動，廟方表示，2025年的平安福共有金、橘、藍、綠四款並採「盲盒」式發放，民眾求到後才會揭曉謎底，增加了些許趣味。歡迎民眾農曆期間前往緣道觀音廟求取「平安福」及「聖財金」。

廟方表示，2025年新春福氣大放送，首度新增「觀音送福」聖財金擲筊求取活動，於佛前擲出一個「聖筊」，即可獲得「觀音送福」聖財金，可當作開運錢母，保佑民眾財運亨通。特別於初一下午5時推出今年唯一一場，可求取佛力加持的升級版「聖財金」，稀有難得，千萬不可錯過。

沿著北海岸走來到金山區，法鼓山世界佛教教育園區的除夕撞鐘是重要活動，園區內法華鐘是東南亞最大的法華梵鐘，總重達25公噸，鐘體上鐫刻有妙法蓮華經及大悲咒，已故聖嚴法師曾說，撞一聲鐘，就可聽到整個法華經和大悲咒，這是無限光明的、無限希望的一口鐘。

法鼓山表示，春節期間，第一大樓會有供燈祈福、方丈和尚新春祝福及平安法會等宗教儀式，也提供幸福手作DIY、自在奉茶等活動，第二大樓還有平安御守、數位祈願樹及新春平安齋、祈願祝福、心靈處方籤等活動，以及手鼓、空靈鼓音樂饗宴、心劇團、話頭班演出，提供信眾新春參拜走春的好去處。

至於東北角的靈鷲山特別於蛇年推出限量「法財一桶金」，生肖屬蛇的幸運兒，來山出示身分證即可免費結緣，這是充滿福氣的來山禮，是經過觀音、財神、地藏、藥師、文殊五種修法加持。此外，在指定地點出示五星好評或打卡紀錄，還可獲得精美好禮。

靈鷲山表示，新春期間除舉辦祈福法華法會、心道法師新年開示，五觀堂還準備平安麵供信眾食用，還可參加手寫春聯活動，除了可欣賞園區美景，還可親子同遊附近的東北角海岸風景區、卯澳漁村、馬崗漁港、台灣的極東點三貂角燈塔或草嶺古道，都是北台灣知名的走春聖地。