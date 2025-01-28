快訊

林葉亭吐尋父過程「有點玄」 推測失蹤當天可能就出事

絕美！太平山第一次過年除夕冰封 無人雪白大地美景首曝光

他背老榮民骨灰助魂歸故里21年不間斷 至今仍有壓力

新北小龍年拜廟走春好休閒 趣味中求財求平安

中央社／ 新北28日電
新北市淡水區緣道觀音廟新春擲筊求取「吉祥如意平安福」，已成為當地特別的新春限定活動，不少民眾擲筊求取平安福。（緣道觀音廟提供）中央社
新北市淡水區緣道觀音廟新春擲筊求取「吉祥如意平安福」，已成為當地特別的新春限定活動，不少民眾擲筊求取平安福。（緣道觀音廟提供）中央社

新年期間重要活動就是到廟宇求財、求平安，但部分寺廟為吸引信眾走春，除了宗教法會外，也增添親子同樂的趣味活動，讓新春拜廟少了宗教味，提供民眾戶外休閒的新選擇。

新北有許多宮廟，不論是求平安、求姻緣，或是求事業、學業順利，都能到各宮廟向神明誠心祈求，春節期間更是重要活動，若求財，不妨走走新莊老街武聖廟、石碇五路財神廟、八里五福宮或中和南山福德宮，求取開運紅包或發財金。

同樣的，許多寺廟提供不同活動吸引信眾參拜，例如，林口區竹林山觀音寺，初一到初九的新春期間，除了新春祈安法會，也會在舞台區舉辦雜耍等表演，每天上午還會提供平安餐供信眾食用。

來到淡水，緣道觀音廟新春擲筊求取「吉祥如意平安福」，已成為當地特別的新春限定活動，廟方表示，2025年的平安福共有金、橘、藍、綠四款並採「盲盒」式發放，民眾求到後才會揭曉謎底，增加了些許趣味。歡迎民眾農曆期間前往緣道觀音廟求取「平安福」及「聖財金」。

廟方表示，2025年新春福氣大放送，首度新增「觀音送福」聖財金擲筊求取活動，於佛前擲出一個「聖筊」，即可獲得「觀音送福」聖財金，可當作開運錢母，保佑民眾財運亨通。特別於初一下午5時推出今年唯一一場，可求取佛力加持的升級版「聖財金」，稀有難得，千萬不可錯過。

沿著北海岸走來到金山區，法鼓山世界佛教教育園區的除夕撞鐘是重要活動，園區內法華鐘是東南亞最大的法華梵鐘，總重達25公噸，鐘體上鐫刻有妙法蓮華經及大悲咒，已故聖嚴法師曾說，撞一聲鐘，就可聽到整個法華經和大悲咒，這是無限光明的、無限希望的一口鐘。

法鼓山表示，春節期間，第一大樓會有供燈祈福、方丈和尚新春祝福及平安法會等宗教儀式，也提供幸福手作DIY、自在奉茶等活動，第二大樓還有平安御守、數位祈願樹及新春平安齋、祈願祝福、心靈處方籤等活動，以及手鼓、空靈鼓音樂饗宴、心劇團、話頭班演出，提供信眾新春參拜走春的好去處。

至於東北角的靈鷲山特別於蛇年推出限量「法財一桶金」，生肖屬蛇的幸運兒，來山出示身分證即可免費結緣，這是充滿福氣的來山禮，是經過觀音、財神、地藏、藥師、文殊五種修法加持。此外，在指定地點出示五星好評或打卡紀錄，還可獲得精美好禮。

靈鷲山表示，新春期間除舉辦祈福法華法會、心道法師新年開示，五觀堂還準備平安麵供信眾食用，還可參加手寫春聯活動，除了可欣賞園區美景，還可親子同遊附近的東北角海岸風景區、卯澳漁村、馬崗漁港、台灣的極東點三貂角燈塔或草嶺古道，都是北台灣知名的走春聖地。

法會 蛇年 觀音

延伸閱讀

罷團提罷免新北藍委春節不休 國民黨部籲理性

大年初一彰化宮廟送好康 限量福袋小紅包祈求信眾新年吉祥平安

春節9天連假 新北有74家寵物醫院仍營業

初二至初五不打烊 過年到新北運動中心還享好康

相關新聞

蔣萬安親寫春聯 短影片揭密

今天是除夕夜，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜昨暫時拋下「偶包」，透過短影音和市民互動，蔣萬安為今年「蛇馬龍鶴」春聯大解密...

關懷3車站無家者 基隆天行者慈善協會發送575個祝福紅包

昨天是小年夜，基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬帶領天行者志工群，在基隆火車站、艋舺公園及台北車站三個地點發送路行者歲末祝...

流感疫情升溫 侯友宜至三重聯醫慰問醫護人員

今天是除夕，新北市長侯友宜今早到新北三重聯合醫院，慰問醫護人員，並發送福袋送上新春祝福，新北市長侯友宜表示，感謝醫護人員...

新春踏青 新北老街商圈散策好過年

新春踏青，新北有許多老街是優點也是優選，金山有鴨肉美食，烏來有原民風，新莊廟宇多，三峽還有金牛角等，值得大家親子走走逛逛...

新北小龍年拜廟走春好休閒 趣味中求財求平安

新年期間重要活動就是到廟宇求財、求平安，但部分寺廟為吸引信眾走春，除了宗教法會外，也增添親子同樂的趣味活動，讓新春拜廟少...

新北15萬株櫻花綻放 年節走春賞花趣

山櫻花是新北市的市樹，每年初春時節是全市15萬株櫻花陸續綻放的時刻，賞櫻不必出國，過年走春更不需遠遊人擠人，適合親子戶外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。