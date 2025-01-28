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北市臨工專案 助街友過好年
為協助弱勢者翻轉人生，台北市勞動局就服處今年協助151名街友上工，讓他們能領一筆現金回鄉過個好年，也希望透過年節臨工專案，激發街友重返職場動力。
男子小偉10多年前曾是沖床工廠作業員，罹患癲癇需長年服藥，工作時操作機具不慎遭壓傷，遭遇斷指打擊，又面臨妻兒離去、父親過世，人生跌至谷底，他選擇流浪街頭。當街友長達6年，一度想振作回歸職場，卻因手指傷殘及癲癇不時發作，至今不敢求職。
小偉受就業輔導員鼓勵，參與今年街友年節臨工專案，到公部門當短期環境清潔工10天，依今年基本時薪190元做滿10天即可一次領到1萬5200元，手頭有現金可用，能在春節過個好年。
北市就服處表示，沒有露宿過的人難以體會無家者心情，北市府的街友年節臨工專案，由各機關聯合提供職缺，讓街友年節前有賺取薪資機會。今年度協助151人上工，讓街友領一筆現金回鄉過好年，也透過專案模式，激發街友找到重返職場動力，感受社會溫情。
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