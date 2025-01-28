新北早午餐補助 寒假不打烊

通膨讓物價節節攀升，弱勢家庭荷包更扁，新北教育局持續推動幸福晨飽早餐補助、弱勢學生午餐補助，讓家境有困難的學子，寒假期間不擔心斷炊。

為確保弱勢學子在寒暑假期間獲得穩定的營養支持，新北市每年投入5億推動「幸福晨飽早餐補助計畫」及「弱勢學生午餐補助計畫」，去年起攜手四大超商，推出全年無休「電子餐食券」服務，家長與學童可隨時自由兌換種類多元、營養均衡的餐點，減少餐券遺失風險，兼具環保、便利。

教育局表示，寒假期間，對參與學校線上或實體課程的學生，提供每餐40元早餐補助；低收入戶學童不論是否到校均提供60元午餐券。可透過新北校園通App掃QR Code或數位學生證（新北兒童卡）於四大超商兌換早餐套餐組合或午餐餐食。

早餐最高可兌換67元組合套餐，包括三明治、飯糰、飲品或熱食等；午餐最高可取得75元餐食，提供學童更多營養選擇，減低弱勢家庭的經濟負擔，透過超商取餐方式，方便社福系統及學校追蹤統計使用情形。

另，新北教育局也針對18歲以下學生若家庭遇急難事件，可至四大超商，八方雲集、鬍鬚張、梁社漢排骨、十八王公劉家肉粽及石門集馨村便當店，領取幸福保衛站及好日子愛心大平台計畫的100元餐點，讓孩子不至於挨餓，能盡量吃得營養。