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蔣萬安親寫春聯 短影片揭密
今天是除夕夜，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜昨暫時拋下「偶包」，透過短影音和市民互動，蔣萬安為今年「蛇馬龍鶴」春聯大解密，蔣說，別看只有4個字，可都不好寫，蛇字須全神貫注不斷練筆，才能寫出如行雲流水般字體。
至於筆畫最多的「鶴」字，幕僚挑選字體時一度意見分歧，蔣萬安一副難不倒他的表情說，「看你們喜歡哪一個，是不是需要我再重寫，沒有一個好的嗎？」筆畫也相當多的「龍」字，蔣輕鬆駕馭，寫了幾個「龍」字供挑選，幕僚意見一致，挑選一個最順眼的字體。
蔣萬安說，今年春聯「蛇馬龍鶴」意思是啥米攏好，祝福市民新的一年「什麼都順心」。
侯友宜昨天一早到板橋新埔市場向市民拜年、發福袋，新北市政府推自製賀歲短片，以2025世界壯年運動會為主題，影片中侯帶領市府團隊挑戰世壯運運動項目，鼓勵市民把握最後的報名機會，也提醒過年團圓之餘別忘運動的重要性。
新北市賀歲短片以侯主持市政會議當開場，壓軸為世壯運吉祥物壯寶（Strong）登場，與市府團隊一同向民眾祝賀新的一年「蛇福泰吉，好運來」。
世界壯年運動會（世壯運）是每4年舉辦一次的國際大型綜合性運動賽會，用意是提倡終身運動、全民運動，雙北世壯運今年5月17日至5月30日舉辦，報名至2月17日截止，年滿30歲即可參加。
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