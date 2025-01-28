蔣萬安親寫春聯 短影片揭密

台北市長蔣萬安為今年「蛇馬龍鶴」春聯大解密。為寫今年春聯，蔣萬安勤練字，光「蛇」字就讓他全神貫注不斷練運筆，才寫出「蛇」如行雲流水的筆尾精髓。圖／北市府提供 今天是除夕夜，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜昨暫時拋下「偶包」，透過短影音和市民互動，蔣萬安為今年「蛇馬龍鶴」春聯大解密，蔣說，別看只有4個字，可都不好寫，蛇字須全神貫注不斷練筆，才能寫出如行雲流水般字體。

至於筆畫最多的「鶴」字，幕僚挑選字體時一度意見分歧，蔣萬安一副難不倒他的表情說，「看你們喜歡哪一個，是不是需要我再重寫，沒有一個好的嗎？」筆畫也相當多的「龍」字，蔣輕鬆駕馭，寫了幾個「龍」字供挑選，幕僚意見一致，挑選一個最順眼的字體。

蔣萬安說，今年春聯「蛇馬龍鶴」意思是啥米攏好，祝福市民新的一年「什麼都順心」。

新北市長侯友宜（中）昨天一早前往板橋新埔市場，準備「福蛇泰吉」福袋發給攤商、買菜民眾。記者曾原信／攝影

侯友宜昨天一早到板橋新埔市場向市民拜年、發福袋，新北市政府推自製賀歲短片，以2025世界壯年運動會為主題，影片中侯帶領市府團隊挑戰世壯運運動項目，鼓勵市民把握最後的報名機會，也提醒過年團圓之餘別忘運動的重要性。

新北市賀歲短片以侯主持市政會議當開場，壓軸為世壯運吉祥物壯寶（Strong）登場，與市府團隊一同向民眾祝賀新的一年「蛇福泰吉，好運來」。

世界壯年運動會（世壯運）是每4年舉辦一次的國際大型綜合性運動賽會，用意是提倡終身運動、全民運動，雙北世壯運今年5月17日至5月30日舉辦，報名至2月17日截止，年滿30歲即可參加。