聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安親寫春聯 短影片揭密

聯合報／ 記者林麗玉劉懿萱／連線報導
台北市長蔣萬安為今年「蛇馬龍鶴」春聯大解密。為寫今年春聯，蔣萬安勤練字，光「蛇」字就讓他全神貫注不斷練運筆，才寫出「蛇」如行雲流水的筆尾精髓。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安為今年「蛇馬龍鶴」春聯大解密。為寫今年春聯，蔣萬安勤練字，光「蛇」字就讓他全神貫注不斷練運筆，才寫出「蛇」如行雲流水的筆尾精髓。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安為今年「蛇馬龍鶴」春聯大解密。為寫今年春聯，蔣萬安勤練字，光「蛇」字就讓他全神貫注不斷練運筆，才寫出「蛇」如行雲流水的筆尾精髓。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安為今年「蛇馬龍鶴」春聯大解密。為寫今年春聯，蔣萬安勤練字，光「蛇」字就讓他全神貫注不斷練運筆，才寫出「蛇」如行雲流水的筆尾精髓。圖／北市府提供
今天是除夕夜，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜昨暫時拋下「偶包」，透過短影音和市民互動，蔣萬安為今年「馬龍鶴」春聯大解密，蔣說，別看只有4個字，可都不好寫，蛇字須全神貫注不斷練筆，才能寫出如行雲流水般字體。

至於筆畫最多的「鶴」字，幕僚挑選字體時一度意見分歧，蔣萬安一副難不倒他的表情說，「看你們喜歡哪一個，是不是需要我再重寫，沒有一個好的嗎？」筆畫也相當多的「龍」字，蔣輕鬆駕馭，寫了幾個「龍」字供挑選，幕僚意見一致，挑選一個最順眼的字體。

蔣萬安說，今年春聯「蛇馬龍鶴」意思是啥米攏好，祝福市民新的一年「什麼都順心」。

新北市長侯友宜（中）昨天一早前往板橋新埔市場，準備「福蛇泰吉」福袋發給攤商、買菜民眾。記者曾原信／攝影
新北市長侯友宜（中）昨天一早前往板橋新埔市場，準備「福蛇泰吉」福袋發給攤商、買菜民眾。記者曾原信／攝影

侯友宜昨天一早到板橋新埔市場向市民拜年、發福袋，新北市政府推自製賀歲短片，以2025世界壯年運動會為主題，影片中侯帶領市府團隊挑戰世壯運運動項目，鼓勵市民把握最後的報名機會，也提醒過年團圓之餘別忘運動的重要性。

新北市賀歲短片以侯主持市政會議當開場，壓軸為世壯運吉祥物壯寶（Strong）登場，與市府團隊一同向民眾祝賀新的一年「蛇福泰吉，好運來」。

世界壯年運動會（世壯運）是每4年舉辦一次的國際大型綜合性運動賽會，用意是提倡終身運動、全民運動，雙北世壯運今年5月17日至5月30日舉辦，報名至2月17日截止，年滿30歲即可參加。

運動

延伸閱讀

葉元之若被罷掉…李利貞提前上陣？侯友宜一聽大笑

真的本尊寫！蔣萬安寫春聯影片秘辛大公開..蛇字超難寫

中正區原民大樓傳傾斜？ 市長蔣萬安澄清：鑑定未傾斜

陽明山浪漫花季結合「迪士尼公主風」 蔣萬安：告白不成功來找我

相關新聞

蔣萬安親寫春聯 短影片揭密

今天是除夕夜，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜昨暫時拋下「偶包」，透過短影音和市民互動，蔣萬安為今年「蛇馬龍鶴」春聯大解密...

新北早午餐補助 寒假不打烊

通膨讓物價節節攀升，弱勢家庭荷包更扁，新北教育局持續推動幸福晨飽早餐補助、弱勢學生午餐補助，讓家境有困難的學子，寒假期間...

北市臨工專案 助街友過好年

為協助弱勢者翻轉人生，台北市勞動局就服處今年協助151名街友上工，讓他們能領一筆現金回鄉過個好年，也希望透過年節臨工專案...

瑞芳至猴硐鋼軌縫隙一度封鎖已搶通 瑞芳線一天兩狀況

台鐵今天狀況不斷，下午2時48分瑞芳到猴硐間東正線K9+330處鋼軌，疑因天冷有縫隙，瑞芳到猴硐間東正線封鎖，改西正線單...

板橋罷免東西軍「大刪元」衝刺、「走投無陸」遍開花

罷免板橋東區葉元之如火如荼，板橋西區罷團也表示，近日反映熱烈，過完年後將「遍地開花」做機動性連署站；板橋兩席立委一藍一綠...

賴總統野柳安檢所慰問 無線電網呼明天除夕海巡辛苦了

賴清德總統今天下午由國家安全會議秘書長吳釗燮陪同，赴海巡署北部分署第二岸巡隊野柳漁港安檢所慰問，海洋委員會主任委員管碧玲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。