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瑞芳至猴硐鋼軌縫隙一度封鎖已搶通 瑞芳線一天兩狀況

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
瑞芳至猴硐鋼軌縫隙一度封鎖已搶通，瑞芳線一天兩狀況，圖為示意圖。記者游明煌／攝影
瑞芳至猴硐鋼軌縫隙一度封鎖已搶通，瑞芳線一天兩狀況，圖為示意圖。記者游明煌／攝影

台鐵今天狀況不斷，下午2時48分瑞芳猴硐間東正線K9+330處鋼軌，疑因天冷有縫隙，瑞芳到猴硐間東正線封鎖，改西正線單線雙向行車，經抽換短鋼軌，下午4時34分解除封鎖，恢復雙線行車。

台鐵電車線今天狀況頻傳，上午7時17分因雙溪至四腳亭間電車線持續跳電，上午9時15分起猴硐全站斷電封鎖，瑞芳至三貂嶺間路線暫時不通。

經電力單位搶修發現是絕緣棒打穿所致，上午10時57分起三貂嶺至瑞芳間恢復雙向行車。

沒想到，下午又出狀況，台鐵公司說明，下午2時48分，瑞芳站通報，瑞芳至猴硐間東正線K9+330處鋼軌有縫隙，瑞芳至猴硐間東正線封鎖，改西正線單線雙向行車，經依「斷軌應變處置標準作業程序」抽換短鋼軌，於下午4時34分，解除封鎖恢復雙線行車，延誤12車次。

瑞芳往猴硐、三貂嶺方向列車狀況不斷，乘客說，上午才出狀況，下午又有，除夕前台鐵真的不平靜。

台鐵 猴硐 瑞芳

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