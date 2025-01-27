板橋罷免東西軍「大刪元」衝刺、「走投無陸」遍開花

罷免板橋東區葉元之如火如荼，板橋西區罷團也表示，近日反映熱烈，過完年後將「遍地開花」做機動性連署站；板橋兩席立委一藍一綠都碰上罷免，讓板橋成罷免指標熱區。西區立委張宏陸表示，這都是國民黨政治操作，罷葉是民意、罷他是惡鬥，選民都很清楚，相信老天有眼。

全台大霸潮持續，其中新北板橋成指標區域，因罷免國民黨立委葉元之聲量高，地方也有民團發起罷免民進黨立委張宏陸反制，在地兩區剛好一藍一綠對決，讓板橋全區陷入罷免選戰氛圍。罷葉團體「板橋大刪元」今小年夜持續衝刺，也引發在地罷免局勢關注。

罷免立委張宏陸-「走投無陸」發起人吳禹辰表示，團隊昨於慈惠宮附近擺攤，不少民眾都非常熱烈，接下來過完年後、2月4日初七就將在捷運新埔站附近擺攤連署，盼過完年後就送第一階段連署書。

吳禹辰說明，其實目前已經接近第一階段足夠連署數量2200份左右，不過還是希望保險一點衝到2500至2800份，整體來看非常樂觀，不擔心一階連署數，目前各據點、市場口等都反映熱烈，過完年後還將「遍地開花」做機動性連署站，包含捷運出口等多站點。另外，接下來還會跟在地社團、地方志工來結合，擴大罷免連署數量能。

吳禹辰分析，其實要成功罷免張宏陸有很高機率，因為當初張其實算險勝，且當時還有第三名候選人，因此這次罷免若能爭取到張宏陸陣營以外的民眾，罷免機率就很高；現在板橋成罷免熱區，因為東西區當選票數及落選頭票數都很接近，相信無論親藍或親綠民眾都會在罷免過程中大力度動起來。

另外，有關「板橋大刪元」質疑「走投無陸」多為國民黨工組成，吳禹辰強調，他發起是集結在地大學生及青年，團隊內都是關心公共事務的大學生，而張宏陸本來就受很多國民黨支持者不滿，那設立連署站後自然吸引很多國民黨支持者及反對民進黨的民眾來加油打氣，但這些都是學生及青年組成的團體，與國民黨務系統無關。

張宏陸回應，整個情況很清楚，葉元之所在東區的罷免案由民間團體發起，他那區西區則是國民黨政治操作，兩個本質上就不同，一個是民意、一個是惡鬥，一個是護台、一個是賣台，接下來「就看吧」，相信老天有眼。