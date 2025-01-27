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打敗台北101成觀光客最愛 西門商圈理事長曝原因優勢

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北西門町商圈成為國內外觀光客最愛景點。本報資料照片
台北西門町商圈成為國內外觀光客最愛景點。本報資料照片

根據台北市觀光傳播局統計，台北市「主要觀光遊憩區遊客調查」去年最受國內外遊客歡迎的前5大熱門景點，由西門町商圈奪冠、其次才是台北一零一、及大巨蛋松山文創園區。

台北市西門町徒步區理事長劉金龍分析，之所以西門商圈能成為北市遊憩景點人氣第一名，最主要優勢最西門商圈有完整徒步區，包括武昌、漢中街等都可以盡情逛街，還有便利捷運、捷運一出來還有彩虹步道是打卡景點；商圈還有街頭藝人表演、攤商等，對遊客來說相當好買好逛。

另外，西門商圈遊客數奪冠的另一個原因，劉金龍說，還有一個重點是西門商圈旅店相當多，且CP值超高，約2000元上下就可以有不錯住宿，光西門商圈旅店就有5千間房間數，加上遊客住西門商圈，不怕晚上沒有地方逛，加上治安好，成為許多國內外遊客必遊景點。

根據調查，台北市各主要觀光遊憩據點的總遊客人次，去年已達1億23萬1370人次。其中最受國內外遊客歡迎的前5大熱門景點，依序為西門町商圈，去年吸引2876萬9832人次、其次為台北101有1274萬8808人次造訪、第三名為大巨蛋松山文創園區有980萬7516人次、還有陽明公園（陽明山）643萬6602人次及西門紅樓463萬1214人次。

北市 景點 西門町

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