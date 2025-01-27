美極了！陽明山走春首選山櫻花已開7成 估過2天全綻放

春節連假9天，民眾過年走春首選的陽明山花季，目前山櫻花已經花開約7成，預估接下來兩天，山櫻花就會全開，最佳賞花地點為陽明山花鐘、溪流區附近，過年期間都是陽明山花季的絕佳賞花期。

至於台北市另一個賞櫻熱點東湖「樂活夜櫻季」，目前成群寒櫻正綻放中花開約4成，預估過年期間也會全開，點點粉紅櫻花綻放枝頭，相當美麗。

北市公園處表示，今年陽明山花季活動將持續至3月16日。今年花季以「讓愛在心中綻放」為主題，首次取得迪士尼公主系列授權推出獨家打造的白雪公主、仙度瑞拉、茉莉公主等四大主題裝置藝術。這些夢幻造景結合陽明山特有的櫻花美景，讓現場宛如走進春日童話世界，為民眾呈現一場浪漫唯美的花卉盛宴。