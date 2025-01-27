新北燈會開幕倒數中 民政局粉專天天更新揭曉「十大燈區」玩法

新年到來，2025各地燈會也在倒數中，其中新北燈會將於2月1日以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」展現蛇年吉祥、活力四射的光影魅力，燈會結合原住民傳統文化與現代科技，打造十大燈區，當中更包含了多個互動區域讓民眾可與光共舞。

新北民政局表示，2025新北燈會活動開幕倒數中，「靈蛇獻瑞 一起PLAY」每個燈區都好拍，民眾共舞其中可感受每一盞燈的獨特魅力，而每個燈區也都各自述說了不同的故事，民眾可到民政局粉專看各區玩法與小故事，包含找出拍照絕佳位置，或透過怎樣的路線來祈福。

民政局說明，「靈蛇獻瑞 一起PLAY」新北燈會將於2月1日至16日在新北大都會公園好玩登場，各大主題造型燈組已陸續完成，其中主燈靈蛇模樣萌趣可愛，眼睛更會轉換成愛心樣式，萌彩蛇趣、蛇影迷宮、白蛇幻象、七桃新北、大顯神威、日韓迎新、一起Play、春滿江南、煥彩迎賓等共計10大主題燈區，燈組樣式及數量都更勝以往。