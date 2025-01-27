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新北燈會開幕倒數中 民政局粉專天天更新揭曉「十大燈區」玩法

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「一起PLAY燈區」透過互動擊鼓，將生命的能量傳送到樹上，象徵著萬物的生生不息。圖／新北民政局提供
「一起PLAY燈區」透過互動擊鼓，將生命的能量傳送到樹上，象徵著萬物的生生不息。圖／新北民政局提供

新年到來，2025各地燈會也在倒數中，其中新北燈會將於2月1日以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」展現蛇年吉祥、活力四射的光影魅力，燈會結合原住民傳統文化與現代科技，打造十大燈區，當中更包含了多個互動區域讓民眾可與光共舞。

新北民政局表示，2025新北燈會活動開幕倒數中，「靈蛇獻瑞 一起PLAY」每個燈區都好拍，民眾共舞其中可感受每一盞燈的獨特魅力，而每個燈區也都各自述說了不同的故事，民眾可到民政局粉專看各區玩法與小故事，包含找出拍照絕佳位置，或透過怎樣的路線來祈福。

民政局說明，「靈蛇獻瑞 一起PLAY」新北燈會將於2月1日至16日在新北大都會公園好玩登場，各大主題造型燈組已陸續完成，其中主燈靈蛇模樣萌趣可愛，眼睛更會轉換成愛心樣式，萌彩蛇趣、蛇影迷宮、白蛇幻象、七桃新北、大顯神威、日韓迎新、一起Play、春滿江南、煥彩迎賓等共計10大主題燈區，燈組樣式及數量都更勝以往。

民政局補充，今年除有各式花燈，還有東森YOYO家族見面會、親子劇團、國際級藝文表演等精彩演出，更有120攤「蛇麼都有市集」，要提供民眾滿滿歡樂，適合大家在大年初四一起來新北大都會公園感受。

首次在新北燈會中現身的人氣IP LINE FRIENDS家族夥伴Minini。圖／新北民政局提供
首次在新北燈會中現身的人氣IP LINE FRIENDS家族夥伴Minini。圖／新北民政局提供
「白蛇幻象燈區」融入台灣原住民藝術家吳秀梅老師的圖騰設計與元素，流淌在蛇身，白天與夜晚展現截然不同的視覺效果。圖／新北民政局提供
「白蛇幻象燈區」融入台灣原住民藝術家吳秀梅老師的圖騰設計與元素，流淌在蛇身，白天與夜晚展現截然不同的視覺效果。圖／新北民政局提供
2025新北燈會活動開幕倒數中，2月1日將以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」與民眾同樂。圖／新北民政局提供
2025新北燈會活動開幕倒數中，2月1日將以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」與民眾同樂。圖／新北民政局提供
「萌彩蛇趣燈區」以大朋友的童年回憶蛇軟糖發想概念，周圍搭配光環境點綴，展現出豐富多彩且充滿童趣的展區。圖／新北民政局提供
「萌彩蛇趣燈區」以大朋友的童年回憶蛇軟糖發想概念，周圍搭配光環境點綴，展現出豐富多彩且充滿童趣的展區。圖／新北民政局提供
「日韓迎新燈區」設計了日韓蛇年賀歲燈組。圖／新北民政局提供
「日韓迎新燈區」設計了日韓蛇年賀歲燈組。圖／新北民政局提供

新北 燈會 蛇年

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