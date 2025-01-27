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街友背後都有段故事 年節臨工專案幫助自力更生過好年

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
明天就是除夕，為了協助露宿街頭街友過個好年，北市勞動局就業服務處今年協助151名街友上工，除讓他們能領一筆現金回鄉過個好年。北市勞動局提供
明天就是除夕，為了協助露宿街頭街友過個好年，北市勞動局就業服務處今年協助151名街友上工，除讓他們能領一筆現金回鄉過個好年。北市勞動局提供

明天就是除夕，為了協助露宿街頭街友過個好年，北市勞動局就業服務處今年協助151名街友上工，除讓他們能領一筆現金回鄉過個好年，更希望年節臨工專案可以激發街友重返職場動力，在不順遂的人生中點亮一盞希望的微光。

小偉(化名)10多年前曾是沖床工廠作業員，因罹患癲癇需長年服藥控制病情，某次工作因操作不慎遭機器壓傷，沒了手指失去工作，又遭逢妻兒離去、父親過世，人生跌至谷底，選擇流浪街頭。儘管他當街友6年，曾想振作回歸職場，卻因手指傷殘及癲癇不時發作，至今不敢求職。

因緣際會小偉透過就業輔導員參與北市就業服務處的街友年節臨工專案，到公部門短期10天環境清潔工作，依照今年基本時薪190元做滿10天即可一次領到1萬5200元現金，可以在今年春節過個好年。

另外，患有小兒麻痺的翠兒(化名)從小跟著父母、妹妹全台跑透透，因父母沒有固定工作，直到翠兒國中才舉家定居屏東。高中畢業後隻身從墾丁走南迴公路一路北上到台北，翠兒的右腳因為年齡漸長功能逐漸退化，需賴助行器才能站立，就業輔導員介紹翠兒參加年節臨工專案，短期工作也讓翠兒找回工作自信心，也不讓身體的因素成為求職的阻礙。

北市就業服務處表示，沒有露宿過難以體會無家可歸的心情，北市府的街友年節臨工專案，是由各機關聯合提供職缺，讓街友在年節前有賺取薪資機會。今年度協助151人上工，除了讓街友領一筆現金回鄉過個好年，更希望年節臨工專案可以激發街友重新返回職場的動力，感受到溫暖與關懷。

街友

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