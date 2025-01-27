春節9天連假 新北有74家寵物醫院仍營業

今年農曆春節連續假期共9天，大部分動物醫院休息不營業。新北市動保處調查，春節期間新北市共有74家動物醫院持續營業，可供毛寶貝即時醫療服務，詳細名單可至新北市動保處網站查詢(https://www.ahiqo.ntpc.gov.tw/#/Post/91943)。

春節將至，動保處日前接獲民眾來電詢問動物醫院營業情況，為此動保處特別彙整行政區內74家動物醫院在春節期間的營業日期及時間，無論是在地民眾或遊客，有需求時皆可參考使用。為避免遇到動物醫院臨時調整營業時間，或就診動物過多需排隊等候較久，建議寵物有緊急就醫需求時，可預先洽詢各醫療機構的門診狀況。