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北市熱門景點排名公布！動物園262萬人次排第十 園方曝恐與天氣有關

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
動物園一直以來都是親子遊玩知名景點，不過根據觀傳局最新統計「主要觀光遊憩區遊客調查」，動物園去年人潮約262萬人次排名第十較去年下滑，園方認為，除大環境影響去年夏天炎熱民眾無法在室外活動太久，也成為家長帶孩子出遊考量因素之一。圖／北市動物園提供
動物園一直以來都是親子遊玩知名景點，不過根據觀傳局最新統計「主要觀光遊憩區遊客調查」，動物園去年人潮約262萬人次排名第十較去年下滑，園方認為，除大環境影響去年夏天炎熱民眾無法在室外活動太久，也成為家長帶孩子出遊考量因素之一。圖／北市動物園提供

台北市立動物園一直以來都是親子遊玩知名景點，不過根據觀傳局最新統計「主要觀光遊憩區遊客調查」，動物園去年人潮約262萬人次排名第十較去年下滑，外界也好奇是否與票價有調漲有關。園方表示，除大環境影響外，去年夏天炎熱民眾無法在室外活動太久，也成為家長帶孩子出遊考量因素之一。

觀傳局日前公布北市「主要觀光遊憩區遊客調查」最受國內外遊客歡迎的前5大熱門景點，依序為西門町商圈，去年吸引2876萬9832人次、其次為台北101有1274萬8808人次造訪、第三名為大巨蛋松山文創園區有980萬7516人次、還有陽明公園（陽明山）643萬6602人次及西門紅樓463萬1214人次。

台北市立動物園去年遊客人數約為262萬4974人次排名第十，與2023年303萬4874人排名第七，名次與人潮都有下降，今年更被科教館給超車，外界認為動物園門票非市民今年4月從60元調漲到100元，可能也成為外地客來遊玩考量主因。

發言人曹先紹表示，在2023年台灣疫情解封許多人報復性旅遊，帶來不少人潮，而去年出國熱潮來到最高峰，整體國旅都有受到影響，許多熱門觀光景點與前年相比，人潮都有減少，動物園當然也逃不過大環境的影響。

曹先紹分析，去年調漲門票後確實人潮有受到影響但不大，反而入園購買市民票結構僅剩1成，推盼可能與去年氣溫高，天氣太熱大家沒辦法在室外待太久，家長就會改帶孩子到室內場館遊玩，成為人潮減少主因之一。

曹先紹表示，去年動物園與很多業外單位合作辦活動，由動物園設計規畫活動並與餐廳、展覽聯名，行銷品牌，吸引民眾參加，但有許多活動是在園外舉辦，民眾未實質入園無法算入人潮，今年也將滾動式調整策略，將活動辦集中在園內，增添進場人潮。

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