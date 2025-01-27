初二至初五不打烊 過年到新北運動中心還享好康
2025雙北世壯運報名倒數21天。新北體育局說，想備戰世壯運，新北市運動中心、泰山體育館及板樹體育館僅在除夕、初一休館，初二至初五（1月30日至2月2日）營業時間從上午8時至下午5時。此外，各運動中心也推出各種好康，歡迎民眾來運動。
新北體育局整理新北運動中心各場館好康，包括五股運動中心只要購買單次票，即可參加幸運擲骰子一次，骰子點數大於工作人員即可獲得一張體驗券；鶯歌運動中心分享FB貼文贈送VIP票券一張(使用期限為30天)。
板橋運動中心現場消費滿100元，憑發票抽扭蛋一次贈送精美禮物，每日限量50顆；樹林、汐止、淡水、新店運動中心、泰山體育館、樹林體育館、新莊運動易利站及三重隔壁運動中心推出消費指定金額抽紅包及折價券等新年限定活動。
此外，過年期間球場租借推出限定優惠，三重運動中心全時段籃球場、羽球場、壁球場、桌球場享半價優惠；改裝後的土城運動中心籃球場、羽球場及冰宮、體適能、游泳入場通通半價。板橋、泰山、淡水、新店場地租借優惠價，有興趣的民眾可預約登記。
另喜歡健身及游泳的朋友，泰山、三重、板橋、鶯歌、淡水、土城運動中心祭出新春優惠，想要教練帶著上運動課程的朋友，泰山運動中心體適能體驗課只要100元、鶯歌運動中心有氧團體課程單堂168元、永和運動中心報名新春體驗課2堂，即贈送單堂課體驗券一張，4堂再加碼送IOI身體組成分析。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言