淡水天元宮櫻花已開5成 預估本周全盛開可看「櫻吹雪」

2025花見櫻花季活動進入倒數最後一周，淡水無極天元宮櫻花已開5成，預計本周櫻花將全盛開。新北景觀處長林俊德說，歡迎民眾把握最後一周的機會，與親友一同來到淡水天元宮，共同締造屬於2025櫻花季的美好回憶。

美國藝術家Sara Berrenson作品打造的「流動櫻蒔」沈浸式光影區，及知名電影美術指導賴勇坤所設計的櫻之光屋，充滿濃厚日式懷舊氛圍與夢幻裝置設計，持續吸引大批民眾前來打卡拍照，櫻花季將在2月2日結束，民眾可把握連假最後假期，來淡水天元宮賞櫻。

而「櫻の散策」走讀活動最後兩場活動，由淡水在地小農阿三哥帶領遊客探索滬尾櫻花大道，以熱銷商品「吻仔魚鮮醬」創意入菜；此外，鮮醬優惠活動後續也將於2月28日結束，只要於「賞花快報」FB按讚即可至淡水漁會，以花季限定優惠價520元購買，喜愛淡水漁產的民眾千萬不要錯過。