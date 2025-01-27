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淡水天元宮櫻花已開5成 預估本周全盛開可看「櫻吹雪」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2025花見櫻花季活動進入倒數最後一周，淡水無極天元宮櫻花已開5成。圖／新北景觀處提供
2025花見櫻花季活動進入倒數最後一周，淡水無極天元宮櫻花已開5成。圖／新北景觀處提供

2025花見櫻花季活動進入倒數最後一周，淡水無極天元宮櫻花已開5成，預計本周櫻花將全盛開。新北景觀處長林俊德說，歡迎民眾把握最後一周的機會，與親友一同來到淡水天元宮，共同締造屬於2025櫻花季的美好回憶。

美國藝術家Sara Berrenson作品打造的「流動櫻蒔」沈浸式光影區，及知名電影美術指導賴勇坤所設計的櫻之光屋，充滿濃厚日式懷舊氛圍與夢幻裝置設計，持續吸引大批民眾前來打卡拍照，櫻花季將在2月2日結束，民眾可把握連假最後假期，來淡水天元宮賞櫻。

而「櫻の散策」走讀活動最後兩場活動，由淡水在地小農阿三哥帶領遊客探索滬尾櫻花大道，以熱銷商品「吻仔魚鮮醬」創意入菜；此外，鮮醬優惠活動後續也將於2月28日結束，只要於「賞花快報」FB按讚即可至淡水漁會，以花季限定優惠價520元購買，喜愛淡水漁產的民眾千萬不要錯過。

最後一周的週末手作工作坊，由百年傳承的漆藝家族第四代張齊方所帶來的「飄漆技法帆布袋工作坊」、彩繪扇子與手機攝影工作坊等多元活動，現場報名每場名額50人。同時櫻花季與新北大眾捷運公司合作推出的櫻花季限定淡海輕軌一日票券，也只販售至2月2日，喜愛櫻花季的花粉們切勿錯過，值得珍藏紀念。

2025花見櫻花季邀請知名電影美術指導賴勇坤，設計櫻之光屋成為打卡點。圖／新北景觀處提供
2025花見櫻花季邀請知名電影美術指導賴勇坤，設計櫻之光屋成為打卡點。圖／新北景觀處提供

天元宮 櫻花季

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