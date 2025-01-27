新北蛇年賀歲片走運動風 侯友宜揪團隊挑戰世壯運

迎接2025蛇年新春到來，新北市政府推出自製賀歲短片，以「2025世界壯年運動會」為主題，市長侯友宜帶領市府團隊，挑戰世壯運多種運動項目，鼓勵市民把握倒數階段報名參加世壯運，也提醒市民過年團圓之餘別忘運動的重要性，用健康狀態迎新年。

新北市新聞團隊自製的賀歲短片以侯友宜主持市政會議當開場，接著轉入球場與一級主管們進行場默契絕佳的籃球賽，隨後由各局處首長挑戰空氣槍、柔道、運動舞蹈、田徑、定向越野、槌球、羽球、桌球、棒球等項目，壓軸為世壯運吉祥物壯寶（Strong）登場，與市府團隊一同向民眾祝賀新的一年「蛇福泰吉，好運來」。

新北市政府希望藉由這支活力十足的賀歲短片，激發市民對運動的熱愛，與大家一同迎接充滿活力與挑戰的蛇年。今年春聯「蛇福泰吉」也傳遞出對市民的美好祝願，可以念吉蛇福泰（錢全都很好賺）、福泰蛇吉（好賺，全都是錢），選擇自己喜歡的順序來念，不同念法都能萬事如意，賺大錢。

世界壯年運動會（世壯運）是每4年舉辦一次的國際大型綜合性運動賽會，用意是提倡終身運動、全民運動，雙北世壯運將於今年5月17日至5月30日舉辦，報名至2月17日截止，年滿30歲都可報名。