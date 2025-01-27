年節買花 台北花市：百合漲最高 西洋花成年輕人最愛

今天是小年夜，年節採買時也會順勢買花卉妝點或祭拜，台北花市表示，今年受到低溫影響採收，花卉整體漲幅到一到三成，以應景百合最高。另外，也觀察到小家庭趨勢，盆花、切花喜愛種類也有變化。

實際走訪台北市傳統市場，受到寒流影響，確實人潮稍減，但花卉攤商表示，購買民眾在連假之前就已經購足。詹姓民眾表示，在菜市場買了銀柳一把80元、百合一枝3朵價格是150元，花卉價格大約和以往過年價格差不多。

台北花市表示，過年連假檔期從1月24日開始，前幾天的天氣不錯，民眾趁著下班、放假回鄉出遊前來採買花卉，以當天的市場反應，攤商預估比往年的買氣來得高，百合也一度賣到沒有存貨。

不過，台北花市也說，今年春節前五天到貨量較去年同期少的原因，主要是受到近期連續低溫，使得花卉生長緩慢、來不及採收，讓實際供貨量略減，以去年同期相比較，熱門花種的菊花整體價格成長約一成、百合也漲三成，「整體切花的交易量相對去年減少二成左右，花少的情況下又有需求，價格自然往上。」

台北花市介紹，年節花卉仍有許多種類，包含切花的大小菊花、太陽花、鳳梨花、劍蘭、銀柳等，盆花的部分則是長壽花也都帶有吉祥涵義。此外，也觀察到近年家庭形式改變，年輕民眾會選擇洋桔梗、玫瑰，或以小小盆栽系列。