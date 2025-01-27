快訊

超誇張！台鐵銅鑼站號誌異常 電纜線遭偷剪50公尺惹禍

羽球／退休後首次過年 李洋笑說：終於不用管收假了

紅包被嫌少！她包給父母各12800「竟換來兩巴掌」 網心疼：別再回家了

聽新聞
0:00 / 0:00

年節買花 台北花市：百合漲最高 西洋花成年輕人最愛

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
傳統市場花卉攤商。記者邱書昱／攝影
傳統市場花卉攤商。記者邱書昱／攝影

今天是小年夜，年節採買時也會順勢買花卉妝點或祭拜，台北花市表示，今年受到低溫影響採收，花卉整體漲幅到一到三成，以應景百合最高。另外，也觀察到小家庭趨勢，盆花、切花喜愛種類也有變化。

實際走訪台北市傳統市場，受到寒流影響，確實人潮稍減，但花卉攤商表示，購買民眾在連假之前就已經購足。詹姓民眾表示，在菜市場買了銀柳一把80元、百合一枝3朵價格是150元，花卉價格大約和以往過年價格差不多。

台北花市表示，過年連假檔期從1月24日開始，前幾天的天氣不錯，民眾趁著下班、放假回鄉出遊前來採買花卉，以當天的市場反應，攤商預估比往年的買氣來得高，百合也一度賣到沒有存貨。

不過，台北花市也說，今年春節前五天到貨量較去年同期少的原因，主要是受到近期連續低溫，使得花卉生長緩慢、來不及採收，讓實際供貨量略減，以去年同期相比較，熱門花種的菊花整體價格成長約一成、百合也漲三成，「整體切花的交易量相對去年減少二成左右，花少的情況下又有需求，價格自然往上。」

台北花市介紹，年節花卉仍有許多種類，包含切花的大小菊花、太陽花、鳳梨花、劍蘭、銀柳等，盆花的部分則是長壽花也都帶有吉祥涵義。此外，也觀察到近年家庭形式改變，年輕民眾會選擇洋桔梗、玫瑰，或以小小盆栽系列。

台北花市也從24日到28日連續108小時不打烊，除夕當天也營業到中午12點，歡迎民眾前來挑選適合家中陳設擺放的花卉，應景過節。

傳統市場花卉攤商。記者邱書昱／攝影
傳統市場花卉攤商。記者邱書昱／攝影
傳統市場花卉攤商。記者邱書昱／攝影
傳統市場花卉攤商。記者邱書昱／攝影

延伸閱讀

台鐵228連假加開97班 周四凌晨0時起開放購票

颱風和寒流影響百合減產5成價格攀高 花農：20多年來首見

不擅長業務就是迷思！年收千萬銷售天后給年輕人忠告：重點在你「敢不敢」

長照外配3／台年輕人沒意願 新住民想當照服員卻遇難題

相關新聞

真的本尊寫！蔣萬安寫春聯影片秘辛大公開..蛇字超難寫

明天除夕夜，不知你家春聯貼了沒？北市長蔣萬安今年的「蛇馬龍鶴」春聯大解密。為寫今年春聯蔣私底下勤練字，別看只有四個字，可...

春節9天連假 新北有74家寵物醫院仍營業

今年農曆春節連續假期共9天，大部分動物醫院休息不營業。新北市動保處調查，春節期間新北市共有74家動物醫院持續營業，可供毛...

北市熱門景點排名公布！動物園262萬人次排第十 園方曝恐與天氣有關

台北市立動物園一直以來都是親子遊玩知名景點，不過根據觀傳局最新統計「主要觀光遊憩區遊客調查」，動物園去年人潮約262萬人...

初二至初五不打烊 過年到新北運動中心還享好康

2025雙北世壯運報名倒數21天。新北體育局說，想備戰世壯運，新北市運動中心、泰山體育館及板樹體育館僅在除夕、初一休館，...

淡水天元宮櫻花已開5成 預估本周全盛開可看「櫻吹雪」

2025花見櫻花季活動進入倒數最後一周，淡水無極天元宮櫻花已開5成，預計本周櫻花將全盛開。新北景觀處長林俊德說，歡迎民眾...

新北蛇年賀歲片走運動風 侯友宜揪團隊挑戰世壯運

迎接2025蛇年新春到來，新北市政府推出自製賀歲短片，以「2025世界壯年運動會」為主題，市長侯友宜帶領市府團隊，挑戰世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。