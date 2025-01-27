台鐵電車線跳電瑞芳至三貂嶺一度中斷 已恢復雙向行車

台鐵電車線今天狀況頻傳，上午7時17分因雙溪至四腳亭間電車線持續跳電，為配合電力單位搶修，上午9時15分起猴硐全站斷電封鎖，瑞芳至三貂嶺間路線暫時不通。台鐵表示，經搶修後，上午10時57分起，三貂嶺至瑞芳間恢復雙向行車。

台鐵說明，今天上午7時17分，因雙溪至四腳亭間電車線持續跳電，為配合電力單位搶修，9時15分猴硐全站斷電封鎖，瑞芳至三貂嶺間路線暫時不通。

經電力單位搶修發現是絕緣棒打穿所致，上午10時46分搶修通電完畢，10時57分起三貂嶺至瑞芳間恢復雙向行車。

今天上午，也因為外部電線掉落至台鐵電車線，造成台鐵東、西正線電車線受損，善化至新市間雙線不通，經搶修後，西正線搶修完成，善化至新市間恢復單線雙向通車，東正線則持續搶修中。