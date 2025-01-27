到站即辦公、到站就到家！新北加大捷開案招商能量

新北捷運局努力推動三環六線，強化大眾運輸路網，為建構以捷運車站為中心的生活型態，新北市捷運局近年衝刺招商，目前已有10處捷運開發案招商完成，今年底開通的三鶯線7處基地已完成5處。

新北市長侯友宜主打的「2030年願景」，提升大眾運輸能量是重要一步，目標是每十萬市民享有3座車站，新北市將成為路網中心，「北接基隆、中接雙北、南接桃園」，建構緊密的北台軌道共榮生活圈，也要帶動捷運站周邊整體開發，新北捷運共37處捷運開發案，可引入5.3萬人口、創造4.3萬個就業機會，帶來3000億商機，實現安居樂業的新北捷運生活圈。

新北捷運局長李政安說，2019年新北市首件自辦捷運開發案「新北環狀線秀朗橋站」簽約，接續已成功完成景平站、板新站、板橋站、三鶯線媽祖田站、三峽站2側、台北大學站、永吉公園站及土城樹林線LG17站等10處捷運開發案招商，可提供約2150坪公益空間，引入8000人口，創造6800個就業機會，總投資金額達320億元。其中，秀朗橋站已於2024年底取得使用執照，今年就會開始交屋，景平站2025年1月上梁後，預計明年就能完工交屋，將提供市民「到站即辦公」、「到站就到家」便利性。

李政安進一步說明，複製成功經驗，目前7處捷運開發案正在公告招商，包含新北環狀線十四張站暨南機廠、中和站、中原站、新埔民生站、新北產業園區站、土城樹林線LG16站2側出入口等，其中十四張站暨南機廠「M.Ark新北捷鑽」更是全台最大的捷運開發案，享新北環狀線與安坑輕軌雙捷運轉乘便利優勢，預計可引入1.1萬人口，創造1.2萬個就業機會，投資金額高達750億元。