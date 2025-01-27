不是台北101、陽明山 北市去年最受歡迎景點這商圈奪冠

春節期間，北市各大景點是國內外觀光客走春熱門選項，據北市觀傳局統計，去年「主要觀光遊憩區遊客調查」，北市最受國內外遊客歡迎的前5大熱門景點，由西門町商圈奪冠、其次為台北一零一、及大巨蛋松山文創園區。

根據調查，台北市各主要觀光遊憩據點的總遊客人次，去年已達1億23萬1370人次。其中最受國內外遊客歡迎的前5大熱門景點，依序為西門町商圈，去年吸引2876萬9832人次、其次為台北101有1274萬8808人次造訪、第三名為大巨蛋松山文創園區有980萬7516人次、還有陽明公園（陽明山）643萬6602人次及西門紅樓463萬1214人次。

北市觀傳局表示，今年蛇年新春至，北市府也幫民眾規畫蛇年應景的走春出遊遊程，包括到松山文創園區「蛇龍舞春－大過蛇年」、國立台灣科學教育館也有「YA！蛇－114乙巳蛇年農曆春節活動」、新北投車站有「新年All Right-新春御守體驗DIY」，還有「2025台北燈節－蛇來運轉」、春節不打烊的人氣景點如士林官邸公園、台北101等。

「松山文創園區」現正舉辦的「蛇龍舞春－大過蛇年」新春活動持續至3月2日，「蛇龍舞春」台語發音「什麼都有剩」，寓意為豐盈富裕。活動期間除有春節限定裝置，如「蛇燦蓮花窗框」、「四大門神」，增添節慶氛圍感，也規劃製菸工廠「十萬個為蛇麼？」消防栓箱集章活動，集滿 16 個章，即可兌換松鴨桑福氣小掛飾，祈願新一年平安順遂。

想體驗奇幻科學世界與探索宇宙奧秘，「國立台灣科學教育館」的「YA！蛇－114乙巳蛇年農曆春節活動」，自1月29日至2月2日，民眾只要持科教館當日任一入館憑證，即可獲得「蛇來九穩」闖關酷卡，解開每道問題，還能獲得蛇年賀歲小禮。此外，「台北市立天文科學教育館」的「旅行到火星」特展，帶領大家回顧火星探測歷史，串聯地球觀測、探測器探索及未來人類登陸火星的故事，提供豐富天文知識饗宴。這些活動不僅是親子共同探索浩瀚星空的好去處，也相當適合情侶一同觀賞浪漫星辰，打造一段充實的春節假期回憶。

想盡情放電玩樂、回味純真童趣，春節出遊不容錯過「台北市兒童新樂園」，自1月29日至2月2日推出「作伙蛇來新樂園」活動，屬蛇民眾出示相關證件，即可免費入園；不是屬蛇民眾也有限定好禮，只要臨櫃購買一日樂Fun券1張，即贈送1張刮刮樂，最大獎有任天堂Switch，每日限量2,025張，送完為止。

想祈求好運、新年參拜，到北投除了可以泡溫泉放鬆身心外，「新北投車站」在2月1日至2日推出「新年All Right－新春御守體驗DIY」活動，可親手製作專屬新春御守，將美好祝願注入其中，帶來滿滿的新春祝福。此外，位於萬華艋舺的龍山寺，自1月28日除夕開燈典禮後，便展開「元宵花燈展」，寺內布置各式各樣的吉祥燈飾，為新年虔誠祈福的同時，也歡迎打卡拍照，讓相簿增添一份年味。

「2025台北燈節」也將在春節假期最後一天2月2日在台北西區正式登場，今年主題「蛇來運轉」象徵新的一年充滿希望與轉機，主燈「福蛇豆豆」設置於中山堂前廣場，除了「主燈區」外，還有「西門展區」、「中華路展區」及「北門展區」共四大展區，用創意點亮臺北的節慶氛圍，邀請民眾一起來賞燈。活動資訊請至燈節官網查詢。