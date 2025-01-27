瓦斯漏氣年逾千件 北市汰換50年舊管

北市有議員發現，全市每年高達1萬多件瓦斯漏氣通報，老舊社區居多，非早期發展的內湖區一年也有3千多件，質疑市府若將瓦斯漏氣推給管線老舊說不過去。產發局回應，剔除誤報及重複通報，瓦斯漏氣年約1500件，逾50年管線預計明年全汰換。

議員李明賢調閱資料發現，北市12個行政區的瓦斯管線漏氣通報，每年逾1萬件，前年至去年較異常的是，內湖一年漏氣通報暴增1千多件，其他行政區除士林區漏氣通報增加，其他行政區都是下降。質疑瓦斯漏氣應與社區環境較老舊有關，要求市府應找出原因，否則每次發生漏氣事件，總會造成民眾恐慌。

產發局表示，每年通報1萬多件很多是重複通報或誤報，北市瓦斯漏氣件數2021年有1685件、2022年1767件、2023年1765件、去年113年約1600件。內湖區瓦斯漏氣件數排除重複通報，2023年有412件、2024年265件，沒有暴增。分析漏氣原因，多是管線老舊最多，其次是施工不慎挖破管。

北市產發局公用事業科長呂榮琦表示，市府會逐年汰換老舊管線，家戶內管線也會加強用戶宣導。目前市府由4家瓦斯公司提出每年汰換計畫，重點目標是鎖定50年以上老舊管線，在明年全數汰換完成。

一名住在老舊社區的市民說，對瓦斯漏氣隱憂當然會害怕，政府應加速老舊管線汰換腳步，降低漏氣機率。

欣湖天然氣總經理吳宗霖表示，會積極配合市府的老舊管線汰換計畫，管線漏氣原因很多，最常發生的確是因管線老舊、施工單位不慎挖破管線等，以欣湖為例，已針對30年以上老舊管線陸續汰換。