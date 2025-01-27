星期評論／板殯未來怎走 侯友宜意志是關鍵

新北市長侯友宜任期剩不到2年，面對地方關注板橋殯儀館下一步，他曾回應1月底要有個答案，緊接著民政局辦3場優化說明會盼原址改建，有民代率眾陳抗要求遷走，如今壓力鍋已打開，板殯案僵局如何解，就看侯友宜意志。

板橋殯儀館營運迄今約40年，隨著新北人口成長，禮廳量能不足，實地走訪查看板殯周邊街景，在板殯側門的新海路、新海路431巷、新海路430巷一帶，禮儀公司、棺材店、金紙禮品店林立，目測有近百家。

禮儀產業逐漸入侵到板殯周邊5樓老公寓，許多老住戶無力換屋，只能容忍噪音等干擾。

由於板殯空間不足，需求無法得到滿足，民間殯葬業不得不往鄰近住宅區發展，但確實犧牲了周邊居民生活品質，里長三天兩頭接到陳情，民眾怨「回到家無法好好休息」，痛苦指數高，里民要的不是每戶一年500元回饋金，爭取的是基本居住權。

在優化說明會上，民代、居民意見紛陳，有人擔心原址優化變擴大，有議員主張遷移才是長遠之計，卻對能遷往何處不置可否，民政局官員透露，比較8個地點方案後，認為原址優化可行性最高。

遷移是大工程，難度高、動輒得咎，原址改建確實是相對務實的方案。透過都市更新規畫殯儀館空間配置，提升設施品質，並融入周邊環境景觀，打造現代化的殯葬設施。原址改建也能避免遷移過程衍生種種問題，維持殯葬服務持續性，減少對市民的影響。

侯友宜日前在市政會議上表達態度，強調會傾聽地方聲音，民眾意見他概括承受，再大困難都要全力以赴，「40年沒改變了，沒辦法再等！」侯市長曾對推動塭仔圳重劃展現改變魄力，對處理板殯改建，應該拿出同樣決心，給地方一個改變的機會與藍圖。