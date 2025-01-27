老街封街反應不錯 坪林石碇今年續辦

為發展地方觀光，新北坪林區公所去年試行半年老街假日封街計畫，打造成為徒步區，今年也將在原有基礎上延長及精進，盼能持續帶動地方經濟；石碇老街除持續徒步區措施，也將整體規畫老街房舍及步道，盼吸引更多觀光人流。

石碇、坪林過去透過老街軟硬體升級改善，來帶動地方發展，石碇前年就開始辦理徒步區，讓遊客行走更方便，坪林也於去年試辦封街活動，今年將再延長辦理。

坪林區前區長周慶珍指出，去年辦理時希望用公辦示範來帶動民間參與，成效不錯，今年初決定持續辦理，角色也轉為民間自主，包含胖卡攤車、青農等對象都自主參與。坪林區長張秀玲也說，將會繼續辦，也會檢討精進，有商家反映有補貨需求，會有彈性作為。

石碇區長王思凱表示，辦理老街周末封街成效不錯，主要是因為假日人較多，有不少長者、兒童，車子開進老街將影響民眾行走，新年度老街也將規畫整體修繕及河邊步道，發展特色產品進駐老街。

地方居民指出，石碇、坪林等地路程較遠，也盼市府有更多整體串連規畫，讓旅客一區接著一區玩，就能整體帶動。市議員陳乃瑜表示，坪林老街是當地經貿中心，想活絡經濟不只是製造商品及封街，建議要設法強化通路，石碇老街也應增設防滑墊及完善周邊步道。