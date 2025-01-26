坪林假日市集成效好 作法將延續拚地方經濟

為發展地方觀光，新北坪林區公所去年試行半年老街假日封街計畫，打造成為徒步區，今年也將在原有基礎上延長及精進，盼能持續帶動地方經濟；石碇老街除持續徒步區措施外，也將整體規畫老街房舍及步道，盼吸引更多觀光人流。

石碇、坪林等地因距離市區較遠，地方發展一直是挑戰，過去都透過老街軟硬體升級改善，來帶動地方發展，像石碇前年就開始辦理徒步區，讓遊客行走更方便，坪林也於去年試辦封街活動，今年還將再延長辦理。

坪林區前區長周慶珍指出，去年辦理時是希望用公辦示範來帶動民間一同參與，辦年來成效不錯，所以今年初決定持續辦理，角色也轉為民間自主，像一些胖卡、青農等商家都自主參與。坪林區長張秀玲也說，目前會繼續辦，也會檢討精進，像有些商家若有補貨需求等，也不會硬性說車輛完全不能進入，盼讓整條老街發展更好。

石碇區長王思凱表示，辦理老街周末封街成效一直不錯，主要是因為假日人較多，再加上平時就不少長者，車子進去將影響民眾行走，而新年度老街也將規畫整體修繕及河邊步道規畫，也希望發展特色產品進駐老街。