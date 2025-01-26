小年夜前夕侯友宜變「侯爸爸」 為受虐兒加菜、添新衣

小年夜前夕，新北市長侯友宜今上午赴永和童心家園，為無法回家的受虐兒帶來蘋果、每人兩套新衣及500元超商禮券。孩子現場唱跳「送給你小心心，送你花一朵，你在我生命中，有太多的感動…」稚嫩動作令人憐惜，侯友宜也應孩子要求在春聯簽名。

新北社會局長李美珍說，童心家園是社會局緊急短暫安置受虐、受家暴兒，2020年設立委由新北悅融社福基金會辦理，現有16位1到11歲的孩子，提供他們生活照顧、妥適保護，由於春節期間無法返回原生家庭過年，侯友宜特別在年前到家園與孩子同樂。

悅融社福基金會董事長莊增瀧、執行長吳嫦娥及童心家園主任蘇秀月說明，家園有14名專業工作者，分三班日夜照顧孩子起居、日常學習及才藝活動，去年還帶他們去自來水博物館、楊三郎美術館、科博館等地戶外教學，上周也到大賣場逛年貨大街。

社工柯又慈從實踐大學社工系畢業後就投入童心，因為照顧受虐兒非常具有挑戰性，在照顧過程中，常遇到孩子有情緒高張情形，會砸丟東西，甚至咬人，雙臂常常被抓傷或咬傷，這時她會用言語先安撫情緒，等孩子穩定下來，再好好跟他溝通這裡是愛你的地方，沒有人會傷害你，給孩子安全感。

柯又慈說，由於孩子在原生家庭有受創傷的經驗或印象，也有發展遲緩、認知等身心議題，因此要用加倍的愛來照顧他們。就有一個孩子剛來時，晚上都不睡覺，問他為什麼不睡覺？他說怕睡夢中被打。讓她感覺很心疼。