快訊

驚心動魄...故宮南院處長國道驚魂！曝事故瞬間「如電影場景」

場面令人鼻酸...小年夜前夕喪父 林葉亭悲痛哭喊「爸爸可以回家了」

電動車起火不到幾秒鐘爆炸 陸網：三元鋰電池「等同不給逃生機會」

小年夜前夕侯友宜變「侯爸爸」 為受虐兒加菜、添新衣

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜致贈小朋友500元超商禮券和小福袋。圖／新北社會局提供
新北市長侯友宜致贈小朋友500元超商禮券和小福袋。圖／新北社會局提供

小年夜前夕，新北市長侯友宜今上午赴永和童心家園，為無法回家的受虐兒帶來蘋果、每人兩套新衣及500元超商禮券。孩子現場唱跳「送給你小心心，送你花一朵，你在我生命中，有太多的感動…」稚嫩動作令人憐惜，侯友宜也應孩子要求在春聯簽名。

新北社會局長李美珍說，童心家園是社會局緊急短暫安置受虐、受家暴兒，2020年設立委由新北悅融社福基金會辦理，現有16位1到11歲的孩子，提供他們生活照顧、妥適保護，由於春節期間無法返回原生家庭過年，侯友宜特別在年前到家園與孩子同樂。

悅融社福基金會董事長莊增瀧、執行長吳嫦娥及童心家園主任蘇秀月說明，家園有14名專業工作者，分三班日夜照顧孩子起居、日常學習及才藝活動，去年還帶他們去自來水博物館、楊三郎美術館、科博館等地戶外教學，上周也到大賣場逛年貨大街。

社工柯又慈從實踐大學社工系畢業後就投入童心，因為照顧受虐兒非常具有挑戰性，在照顧過程中，常遇到孩子有情緒高張情形，會砸丟東西，甚至咬人，雙臂常常被抓傷或咬傷，這時她會用言語先安撫情緒，等孩子穩定下來，再好好跟他溝通這裡是愛你的地方，沒有人會傷害你，給孩子安全感。

柯又慈說，由於孩子在原生家庭有受創傷的經驗或印象，也有發展遲緩、認知等身心議題，因此要用加倍的愛來照顧他們。就有一個孩子剛來時，晚上都不睡覺，問他為什麼不睡覺？他說怕睡夢中被打。讓她感覺很心疼。

而侯友宜參訪完家園的生活起居環境後表示，將來會在新完成社會住宅中，規畫一間1至200坪的空間，做為緊短安置更大、更優質的中心。

童心家園孩子現場唱跳「聽我說謝謝你」舞蹈。圖／新北社會局提供
童心家園孩子現場唱跳「聽我說謝謝你」舞蹈。圖／新北社會局提供

侯友宜 受虐兒

延伸閱讀

年假開跑運量平穩 侯友宜新北板橋車站慰勞基層

卓榮泰要凍結地方補助 侯友宜：地方繼續努力

賴清德檢討基層警打詐不力 掀起2個女人戰爭

視察土城醫院 侯友宜現場試操作達文西手臂

相關新聞

2026新北之戰升溫！過年發福袋尬場拚人氣

今年是農曆春節9天連假的第二天，政治人物過年沒停下腳步，透過發福袋、參香等行程與民眾互動。隨著2026新北之戰升溫，藍綠...

北市水菸館違法廣告促銷 議員：檢舉到開罰得花上百天

北市水菸館結合餐酒推出各式品項與優惠，吸引年輕人客群，議員發現菸害防制法禁廣告，業者卻違法宣傳促銷，衛生局平均處理一件檢...

瓦斯漏氣1年通報逾萬件？ 北市曝原因..50年老管明年全汰換

台北市瓦斯管線漏氣通報，據議員調閱資料發現，北市全市每年竟有高達1萬多件瓦斯漏氣通報，則老舊社區通報多，但非早期發展的內...

小年夜前夕侯友宜變「侯爸爸」 為受虐兒加菜、添新衣

小年夜前夕，新北市長侯友宜今上午赴永和童心家園，為無法回家的受虐兒帶來蘋果、每人兩套新衣及500元超商禮券。孩子現場唱跳...

過年採買避踩雷「陷車陣」！汐止警交管措施出爐 違者將驅離

春節9天連假昨天正式起跑，汐止區遠雄購物中心及好市多商場預期將出現大批人潮車潮。汐止警分局與業者協調於春節期間實施滿場機...

葉元之服務處結合地方社團活動 罷免行動陸戰一觸即發

罷免立委葉元之行動持續，且成罷免案中焦點，葉今利用春聯活動也開箱自己溪崑服務處，歡迎社團來跳舞，同時也批罷免案是民進黨在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。