小年夜前夕侯友宜變「侯爸爸」 為受虐兒加菜、添新衣
小年夜前夕，新北市長侯友宜今上午赴永和童心家園，為無法回家的受虐兒帶來蘋果、每人兩套新衣及500元超商禮券。孩子現場唱跳「送給你小心心，送你花一朵，你在我生命中，有太多的感動…」稚嫩動作令人憐惜，侯友宜也應孩子要求在春聯簽名。
新北社會局長李美珍說，童心家園是社會局緊急短暫安置受虐、受家暴兒，2020年設立委由新北悅融社福基金會辦理，現有16位1到11歲的孩子，提供他們生活照顧、妥適保護，由於春節期間無法返回原生家庭過年，侯友宜特別在年前到家園與孩子同樂。
悅融社福基金會董事長莊增瀧、執行長吳嫦娥及童心家園主任蘇秀月說明，家園有14名專業工作者，分三班日夜照顧孩子起居、日常學習及才藝活動，去年還帶他們去自來水博物館、楊三郎美術館、科博館等地戶外教學，上周也到大賣場逛年貨大街。
社工柯又慈從實踐大學社工系畢業後就投入童心，因為照顧受虐兒非常具有挑戰性，在照顧過程中，常遇到孩子有情緒高張情形，會砸丟東西，甚至咬人，雙臂常常被抓傷或咬傷，這時她會用言語先安撫情緒，等孩子穩定下來，再好好跟他溝通這裡是愛你的地方，沒有人會傷害你，給孩子安全感。
柯又慈說，由於孩子在原生家庭有受創傷的經驗或印象，也有發展遲緩、認知等身心議題，因此要用加倍的愛來照顧他們。就有一個孩子剛來時，晚上都不睡覺，問他為什麼不睡覺？他說怕睡夢中被打。讓她感覺很心疼。
而侯友宜參訪完家園的生活起居環境後表示，將來會在新完成社會住宅中，規畫一間1至200坪的空間，做為緊短安置更大、更優質的中心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言