過年採買避踩雷「陷車陣」！汐止警交管措施出爐 違者將驅離

春節9天連假昨天正式起跑，汐止區遠雄購物中心及好市多商場預期將出現大批人潮車潮。汐止警分局與業者協調於春節期間實施滿場機制，對在交通要道停等進入賣場停車場車輛進行驅離，防止排隊車輛占據道路影響車流，維護交通順暢及平安。

汐止警方表示，民眾在春節期間有路過或要進入好市多、或遠雄購物中心時，當停車場車位滿載，好市多賣場工作人員會關閉大同路一段(近福泰飯店)出入口，僅留大同路及新台五路路口1處出入口，並配合警方管制禁止大同路雙向車輛進入，請購物市民統一於新台五路最內側車道排隊等候入場。

另於遠雄購物中心停車場車位滿載時，遠雄購物中心工作人員將配合警方管制新台五路車輛排隊左轉進入賣場停車場，請購物市民依告示牌指示前往第二停車場，勿於紅線排隊停等，並保持路口淨空，避免阻礙車流。

汐止分局指出，春節連續假期會加強疏導汐止區大同路1、2、3段及新台五路1、2段，通往台北市與基隆市之聯外道路，掌握中山高汐止交流道及北二高新台五路、橫科交流道下連接平面道路之交通流量，並配合高速公路實施之連續假期各項交通管制措施，如遇有臨時性交通壅塞，會立即機動派員疏處，以有效紓解道路車流，確保行車順暢及安全。