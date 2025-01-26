葉元之服務處結合地方社團活動 罷免行動陸戰一觸即發

罷免立委葉元之行動持續，且成罷免案中焦點，葉今利用春聯活動也開箱自己溪崑服務處，歡迎社團來跳舞，同時也批罷免案是民進黨在支持；罷團否認並嗆葉以己度人，以為民眾都沒有腦子，應自我檢討。地方人士觀察，時間點敏感，服務處插旗並邀社團，罷免陸戰一觸即發。

適逢過年期間，葉元之今邀立法院長韓國瑜到溪崑地區服務處參與春聯活動，現場人潮滿滿，有不少是兩人粉絲，也有許多民眾早早排隊要等著拿春聯。

韓國瑜表示，自己是板橋人，今天特別來跟大家拜年。他並指立委有三個層次，一是為國家需求，負責兩岸、國防、外交；二是為地方需求，像監督相關預算也為地方爭取；三是為選區需求，包含相關服務及爭取地方資源等。

韓國瑜指出，葉元之是敢講話的合格立委，又是台大雙學士、雙碩士、師大博士，最後是其操守可圈可點，亂七八糟事和葉沾不上邊。葉元之是野草型政治人物，一切靠自己，沒有資源，天上下雨地上滑，自己跌倒自己爬，他特別疼惜這樣的好立委，請鄉親繼續給予機會。

葉元之感謝，今天不只有韓國瑜，溪崑六個里的里長都到了，而自家服務處也跟社區結合，供民眾可以來跳舞及運動；之前有人造謠他沒有服務處，真不懂台灣什麼時候變這樣，過年了就應該說好話、做好事、推動善的力量，今天辦寫春聯讓大家開心。

葉元之表示，韓國瑜說的三面向他都有做到，包含縮短教育政策跟教育現場落差，財劃法上協助新北增加300多億預算，協助改善自來水管、浮洲都市計畫、泰版輕軌等；現在罷免當中很多是民進黨樁腳，這樣也被認為是前立委羅致政輸不起，那這樣以後每個立委都要選兩次。

罷免葉元之團體-板橋大刪元發言人回應，公民團體每一個人都沒有任何政黨的黨證與黨職，都各自有工作，自己貼錢，利用工作跟家庭忙碌之後的時間投入，葉永遠都用貼標籤跟抹綠的方式在指控，總是不願意真正面對自己不適任的問題。

板橋大刪元指出，葉元之自己聽黨話跟黨走，所以以己度人，以為民眾都沒有腦子，這種言論徹底蔑視選民的意志；葉元之就是無能回應選民的不滿，所以永遠用最廉價的藍綠對抗來掩蓋自己的失職跟失能。今天韓國瑜陪同葉就是「學長帶學弟，前仆後繼，我們祝福。」