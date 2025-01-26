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春節前夕連署踴躍 雙和連署近萬、罷洪孟楷也有幾千份

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
罷免洪孟楷連署站開三處站點，每處都有不少民眾來。圖／罷免洪孟楷提供
罷免洪孟楷連署站開三處站點，每處都有不少民眾來。圖／罷免洪孟楷提供

罷免浪潮各地四起，新北罷免張智倫、林德福、及洪孟楷團隊，今日皆趕在春節前夕開實體連署站。雙和罷團指出，他們2周前因藍委狂刪除預算，罷免數量暴增，現連署份數近萬；而罷免洪孟楷團體則說，已收到幾千份，對通過第一階段有信心，希望民眾走出來支持。

雙和罷免團隊地推組長林志豪說，2周前立院預算審查，藍委狂刪除預算後，人潮暴增，罷免中和、永和的份數近萬。雖然連署數量已達第一階門檻，但團隊傾向晚一點再送中選會，因為第二階門檻有限時，需在60天內收集到永和區2500份、中和2800份，盼現在收集的份數能一次滿足兩階段，預計春節固定連署站不會開，但會快閃，地點屆時會公布在粉專上。

罷免洪孟楷團隊發言人李威則說，這幾天民眾連署踴躍，對達到第一階段4000份很有信心，也加入前聯電董事長曹興誠成立的反共護台志工聯盟，未來會跟聯盟步伐一致。李表示，郵寄人數也不少，志工每一小時需清一次郵政信箱，預估年後郵寄份數會增加。

張智倫認為，尊重人民行使權利，但在野黨若不用心監督預算，才是對不起民眾，相信全民的眼睛都是雪亮的，中和鄉親不會被假消息蒙蔽。林德福也說，尊重人民，但他們是替人民看緊荷包，不能輸了就這用這種罷免手段。

洪孟楷則強調，民代天職就是監督政府、把關預算，民進黨不肯接受朝小野大的事實，只想仇恨動員以大罷免轉移施政不利焦點，提不出福國利民的政策，解決不了能源、通膨、民生經濟問題。

雙和罷免團隊昨在安平派出所前擺攤，吸引不少民眾前來。資料照
雙和罷免團隊昨在安平派出所前擺攤，吸引不少民眾前來。資料照

團隊 洪孟楷 罷免

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